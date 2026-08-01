Müge Boz ve Caner Erdeniz'in Bodrum Tatili Sürüyor: Cennet Koyu'nda Aile Keyfi

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti oğulları Rika ile Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Ünlü çift deniz ve güneşin tadını çıkararak tatillerine devam ediyor.

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in Bodrum Tatili Sürüyor: Cennet Koyu'nda Aile Keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 10:45

Magazin dünyasının en sevilen ve sempatik çiftleri arasında gösterilen oyuncu Müge Boz ile eski milli basketbolcu eşi Caner Erdeniz yaz sezonunu Ege'nin eşsiz doğasına sahip Bodrum'da geçirmeye devam ediyor. 2019 yılında İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen romantik bir düğünle dünyaevine giren ünlü çift yoğun geçen tempolarının ardından ailece dinlenme kararı alarak soluğu Muğla sahillerinde aldı.

Bodrum'un huzurlu atmosferi ve muazzam doğasıyla bilinen Cennet Koyu'nu tercih eden ünlü çift kaldıkları lüks otelin sahilinde objektiflere yansıdı. Mutlu evlilikleriyle sık sık takdir toplayan ikilinin tatil beldesinde neşeli ve keyifli halleri çevredekilerin de dikkatinden kaçmadı.

Oğulları Rika İle Cennet Koyu'nda Aile Keyfi

Ünlü çiftin Bodrum tatilindeki en tatlı eşlikçisi ise minik oğulları oldu. 2024 yılında ikinci kez anne ve baba olma sevinci yaşayan Müge Boz ile Caner Erdeniz oğulları Rika ile birlikte gün boyu deniz kenarında vakit geçirdi. Çift minik Rika ile yakından ilgilenirken ortaya renkli ve duygusal aile kareleri çıktı.

Özellikle Müge Boz'un oğlunun üzerindeki ilgisi ve Caner Erdeniz'in babalık heyecanı sahil boyundaki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi. Minik Rika'nın denizle ve kumla tanıştığı anlar ise aileye unutulmaz tatil anıları kazandırdı.

Gün Boyu Deniz Ve Güneşin Tadını Çıkardılar

Cennet Koyu'nun serin sularında serinleyen ve sıcak havanın keyfini çıkaran Müge Boz ile Caner Erdeniz gün boyu güneşlenerek enerji depoladı. Fit fizikleri ve doğal tarzlarıyla her zaman adından söz ettiren çift sahil boyunca hem birbirleriyle sohbet etti hem de yazın tadını çıkardı.

Ekran projelerine ve sosyal medya içeriklerine kısa bir ara veren Müge Boz ile sporu bıraktıktan sonra aile hayatına odaklanan Caner Erdeniz'in Bodrum tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenildi. İkilinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a dönerek yeni projeler için hazırlıklara başlayacağı tahmin ediliyor.

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