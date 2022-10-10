Sıla'dan 'evlilik' açıklaması: İmzalar kalbe atıldı!

Harbiye konserinin kulisinde SHOW TV kameralarını ağırlayan şarkıcı Sıla, Ömür Sabuncuoğlu'na kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Harbiye sahnesini özlediğini dile getiren Sıla, kulisinin aynasının karşısında soruları yanıtlarken, 'ayna' konseptini çok sevdiğini dile getirdi.



"BİRBİRİMİZİN HAYATINDA İYİ BİR DÖNEME DENK GELDİK"

Oyuncu İlker Kaleli ile birlikteliği hakkında da konuşan 42 yaşındaki şarkıcı, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik. Bence birbirimizden çokça besleniyoruz" dedi.

"İMZALAR KALBE ATILDI!"

Sıla, Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulması üzerine "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.

"İMZALAR KALBE ATILDI!"

Sıla, Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulması üzerine "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.