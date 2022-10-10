  • 10 EKİM Pazartesi 20:31
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Sıla'dan 'evlilik' açıklaması: İmzalar kalbe atıldı!

Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, özel hayatına ilişkin samimi itiraflarda bulundu. "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik" diyen ünlü şarkıcı, 'evlilik' sorularına "Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" yanıtını verdi.

Sıla'dan 'evlilik' açıklaması: İmzalar kalbe atıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2022 11:10

Harbiye konserinin kulisinde SHOW TV kameralarını ağırlayan şarkıcı Sıla, Ömür Sabuncuoğlu'na kariyeri ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Harbiye sahnesini özlediğini dile getiren Sıla, kulisinin aynasının karşısında soruları yanıtlarken, 'ayna' konseptini çok sevdiğini dile getirdi.
 

"BİRBİRİMİZİN HAYATINDA İYİ BİR DÖNEME DENK GELDİK"

Oyuncu İlker Kaleli ile birlikteliği hakkında da konuşan 42 yaşındaki şarkıcı, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik. Bence birbirimizden çokça besleniyoruz" dedi.

"İMZALAR KALBE ATILDI!"

Sıla, Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulması üzerine "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

"İMZALAR KALBE ATILDI!"

Sıla, Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulması üzerine "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.

Melisa Aslı Pamuk'un kaçış geccesi!
Jennifer Lawrence: Kendimi eşya gibi hissettim
Benzer Haberler
Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı? Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz ayrıldı mı?
Melisa Aslı Pamuk'un kaçış geccesi! Melisa Aslı Pamuk'un kaçış geccesi!
Sibel Can'ın oğlu evlendi! Sibel Can'ın oğlu evlendi!
Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi! Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi!
Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den sevindiren haber Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den sevindiren haber
Murat Yıldırım müjdeli haberi verdi: Sonunda kızımız dünyaya geldi! Murat Yıldırım müjdeli haberi verdi: Sonunda kızımız dünyaya geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!
  • 05-10-2022 12:15

Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!
  • 04-10-2022 10:24

Görüntüleri ortaya çıkmıştı! Melisa Döngel'e 'kavga' sorusu!

Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...
  • 07-10-2022 16:38

Demet Özdemir: Ben de çok şaşkınım...

'Baba'nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi!
  • 04-10-2022 14:19

'Baba'nın yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi!

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masallarda olur!
  • 06-10-2022 12:16

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masallarda olur!