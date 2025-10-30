Sıla ve İlker Kaleli'den Cumhuriyet'in 102. Yılına Coşkulu Kutlama!

Ünlü çift Sıla ve İlker Kaleli, Cumhuriyet'in 102. yıldönümü kutlamalarına katıldı. Yaşadıkları bayram coşkusunu sosyal medyadan paylaştılar.

Sıla ve İlker Kaleli'den Cumhuriyet'in 102. Yılına Coşkulu Kutlama!
Yayın Tarihi : 30-10-2025 11:00

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Tüm Yurdu Sardı

 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinlikler, şenlikler ve törenlerle kutlanarak milli birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor. Kutlamalara katılan binlerce vatandaş, bayram sevincini en üst düzeyde yaşadı. Bu özel günde, sanat ve magazin dünyasının tanınmış isimleri de bu coşkuya ortak oldular.

 

Sıla ve İlker Kaleli Sokak Şenliklerinde

 

Ünlü şarkıcı Sıla ve başarılı oyuncu İlker Kaleli çifti, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamalarına katılarak bayram coşkusunu sokaklarda yaşadı. Çift, düzenlenen şenliklere katılarak Cumhuriyet ruhunu kalabalıkla birlikte hissetti. Ellerine Türk bayraklarını alan Sıla ve İlker Kaleli, eğlencelere eşlik etti. Bu tür etkinlikler, sanatçıların toplumsal olaylara ve milli değerlere verdikleri önemi bir kez daha gösteriyor.

Ünlü Çift Coşkularını Paylaştı

 

Sıla ve İlker Kaleli, yaşadıkları bayram coşkusunu sadece sokaklarda değil, aynı zamanda dijital platformlarda da hayranlarıyla paylaştılar. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cumhuriyet Bayramı sevincini takipçilerine aktardılar. Bu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi topladı.

 

 

