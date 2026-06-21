Neslihan Atagül'ün Pencereden Gördüğü Kadir Doğulu Şok Yarattı!

Neslihan Atagül bu kez sosyal medyada paylaştığı çok içten bir anla gündeme geldi. Zaten son dönemde hem annelik hem aile hayatıyla sık sık konuşulan güzel oyuncu Babalar Günü için yaptığı paylaşımda adeta kalpleri ısıttı.

Evde olduğu bir anda pencereden dışarı bakan Atagül eşi Kadir Doğulu ile oğulları Aziz’in birlikte vakit geçirdiğini görünce o anı kayda aldı. Ortaya çıkan görüntü ise tam anlamıyla “aile sıcaklığı” hissi veren türdendi.

Pencereden Bakınca Gelen Duygusal An

Aslında olayın en dikkat çekici kısmı Neslihan Atagül’ün o anı nasıl yaşadığı. Evdeyken pencereden baktığında gördüğü sahne onu oldukça duygulandırıyor. Eşi Kadir Doğulu’nun oğulları Aziz’le birlikte olması oyuncu için çok özel bir an yaratıyor.

Bu yüzden de o anı olduğu gibi paylaşmayı tercih ediyor. Gösterişten uzak tamamen doğal bir aile görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekiyor.

Babalar Günü İçin Özel Bir Video

Neslihan Atagül bu özel görüntüyü Babalar Günü’ne denk getirerek eşi Kadir Doğulu için duygusal bir kutlama yapıyor. Paylaşımında hem eşine hem oğullarına olan sevgisini net bir şekilde hissettiriyor.

Kadir Doğulu’yu etiketleyerek “Seni çok seviyoruz” notunu düşmesi de paylaşımın en dikkat çeken kısmı oluyor. Kısa ama oldukça anlamlı bir mesajla duygusunu ifade ediyor.

Aile Hayatına Dair Sıcak Kareler

Son dönemde çiftin aile hayatı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Oğulları Aziz’in doğumuyla birlikte hayatlarının bambaşka bir döneme girdiği de biliniyor.

Bu paylaşım da aslında o yeni hayatın küçük ama çok anlamlı bir yansıması gibi duruyor. Günlük hayatın içinden abartıdan uzak bir mutluluk anı olarak öne çıkıyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Paylaşım yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri özellikle videonun doğallığını ve samimiyetini çok beğendi.

Birçok kişi yorumlarda “gerçek aile sıcaklığı” vurgusu yaparken bazıları da bu tür doğal paylaşımların çok daha değerli olduğunu dile getirdi.

Küçük Bir Anın Büyük Etkisi

Bazen uzun uzun paylaşımlar değil böyle küçük ve doğal anlar daha çok dikkat çekiyor. Neslihan Atagül’ün bu paylaşımı da tam olarak bunun örneği oldu. Basit bir aile anı kısa sürede büyük bir ilgiye dönüştü ve sosyal medyada sıcak bir gündem yarattı.