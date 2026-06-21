Sahne Bir Anda Karıştı! Gripin’le Fatma Turgut'un Sürpriz Buluşması

Gripin İstanbul LifePark’ta verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Fatma Turgut’un sürpriz sahneye çıkışıyla konser adeta coştu.

Sahne Bir Anda Karıştı! Gripin’le Fatma Turgut'un Sürpriz Buluşması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 14:13

Gripin önceki akşam İstanbul LifePark’ta sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir konser yaşattı. Zaten grubun sahne enerjisi her zaman yüksektir ama bu kez ortam bir tık daha farklıydı. Yüzlerce kişi alanı doldurmuş, herkes baştan sona tüm şarkılara eşlik ederek adeta konseri birlikte söylemişti.

Kalabalığın enerjisiyle grup da oldukça keyifliydi. Sahnedeki performans ilerledikçe ortam daha da ısındı ve gece tam anlamıyla bir rock şölenine dönüştü.

Sahnede Eski Dostlar Buluştu

Gecenin en sürpriz anı ise hiç beklenmedik bir anda geldi. Gripin’in solisti Birol Namoğlu konseri izlemeye gelen Fatma Turgut’u sahneye davet etti. Bu davet seyirciler arasında büyük bir heyecan yarattı çünkü ikili uzun zamandır aynı sahnede görülmüyordu.

Fatma Turgut sahneye çıktığında ortamda ekstra bir alkış koptu diyebiliriz. Eski dostların yeniden aynı sahneyi paylaşması geceye ayrı bir anlam kattı.

MFÖ Klasikleriyle Gelen Sürpriz Performans

İkili sahnede birlikte MFÖ’nün efsane şarkılarından “Ele Güne Karşı”yı seslendirdi. Bu performans, seyirciler için gecenin en özel anlarından biri oldu.

Şarkının başlamasıyla birlikte tüm alan bir anda tek bir ses gibi oldu. Herkes hem Fatma Turgut’a hem de Gripin’e eşlik etti. Zaten böyle anlar konserleri unutulmaz yapan şeylerin başında geliyor.

Gripin Şarkılarıyla Duygu Dolu Anlar

Konser boyunca Gripin’in klasikleşmiş şarkıları da arka arkaya çalındı. Seyirciler özellikle eski parçaları büyük bir coşkuyla söyledi. Grup da sahnede aynı enerjiyi yakalayınca ortaya oldukça güçlü bir atmosfer çıktı.

Şarkılar sadece çalınmadı, adeta hep birlikte yaşandı diyebiliriz. Hem sahnedekiler hem de izleyiciler aynı ritimdeydi.

Finalde Gelen Sürpriz Tekrar

Gecenin sonunda ise seyirciler grubun en sevilen parçalarından “Aşk Nerden Nereye” için yoğun istek yaptı. Bu istek geri çevrilmedi ve şarkı bir kez daha çalındı.

Böylece konser hem duygusal hem enerjik hem de sürprizlerle dolu bir finalle sona erdi. LifePark’taki bu gece Gripin hayranlarının uzun süre unutmayacağı konserlerden biri olarak hafızalara kazındı.

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