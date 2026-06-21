Deniz Baysal’ın Kano Keyfi Sosyal Medyayı Salladı

Deniz Baysal bu aralar hem ekranlarda hem sosyal medyada oldukça aktif. “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Esme karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu bu kez set dışında yaptığı keyifli bir aktiviteyle gündeme geldi. İstanbul Boğazı’nda kano yaparken çekilen görüntülerini paylaşan Baysal takipçilerine adeta küçük bir “kaçamak anı” sundu.

Günlük koşturmacadan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmayı tercih eden oyuncu Boğaz’ın sakin ve büyüleyici atmosferinde kürek çekerek vakit geçirdi.

Boğaz’ın Ortasında Huzurlu Bir Yolculuk

Deniz Baysal’ın paylaştığı görüntülerde en çok dikkat çeken şey İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasıyla uyum içinde yaptığı kano yolculuğu oldu. Şehrin ortasında olmasına rağmen doğayla bu kadar iç içe bir an yaşaması izleyenlere de “ne kadar sakin ve keyifli” dedirtti.

Kürek çekerken oldukça rahat ve mutlu görünen oyuncu aslında bu anları abartıdan uzak tamamen doğal haliyle paylaşmayı tercih etti. Zaten bu sadelik de takipçilerinin en çok sevdiği detaylardan biri oldu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Deniz Baysal’ın Instagram hesabından paylaştığı bu Boğaz anları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Takipçileri hem doğa sevgisini hem enerjisini öven yorumlar yaptı.

Birçok kişi “İstanbul’da böyle huzur var mı gerçekten?” gibi yorumlarla paylaşımı oldukça sıcak karşıladı. Özellikle yoğun şehir hayatında böyle sakin anların görülmesi insanlara da iyi gelen bir içerik oldu.

Sade Tarzı Yine Dikkat Çekti

Deniz Baysal’ın bu paylaşımında en çok konuşulan şeylerden biri de yine doğal ve sade tarzı oldu. Abartıdan uzak günlük haliyle oldukça rahat bir görüntü sergileyen oyuncu bu yönüyle takipçilerinden tam not aldı.

Zaten Baysal’ın sosyal medya tarzı genellikle gösterişten uzak ve samimi paylaşımlar üzerine kurulu. Bu kano anı da bunun güzel bir örneği oldu.

Kürek Çekerken Gelen Enerji

Boğaz’da yapılan bu kısa kaçamak sadece bir spor aktivitesi değil bir tür zihinsel mola gibi de görünüyor. Deniz Baysal’ın yüzündeki rahatlık ve enerji bu anın ona iyi geldiğini açıkça gösteriyor.

Takipçileri de bu doğal enerjiyi fark etmiş olacak ki yorumlarda hem tebrik hem de “devamı gelsin” mesajları paylaştı. Kısacası, Boğaz’da geçirilen bu sakin an sosyal medyada küçük ama oldukça pozitif bir etki yarattı.