İdo Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'li Babalar Günü Paylaşımı

İdo Tatlıses Babalar Günü’nde çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Babası İbrahim Tatlıses ile olan nostaljik kare kısa sürede büyük ilgi gördü.

İdo Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'li Babalar Günü Paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2026 14:40

İdo Tatlıses bu Babalar Günü’nde takipçilerini duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan İdo bu kez günlük paylaşımlardan farklı olarak geçmişe gitti ve aile albümünü açtı.

Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşan İdo babası İbrahim Tatlıses ile olan eski bir karesini takipçileriyle buluşturdu. Bu kare kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Baba Oğulun Eski Günleri

Paylaşılan fotoğrafta İdo Tatlıses’in çocukluk hali ve babası İbrahim Tatlıses’in gençlik yılları dikkat çekiyor. Aslında bu tür kareler sadece bir fotoğraf değil bir dönemin de hatırası gibi.

Takipçiler de bu nostaljik kareyi görünce hem şaşırdı hem duygulandı. Çünkü İbrahim Tatlıses’in yıllar içindeki değişimi ve İdo’nun çocukluk hali yan yana gelince ortaya oldukça anlamlı bir görüntü çıkmış oldu.

Babalar Günü İçin Anlamlı Bir Jest

İdo Tatlıses bu özel günü sadece bir kutlama mesajıyla geçmek yerine daha duygusal bir yol seçti. Aile albümünden çıkardığı bu fotoğrafla babasına olan sevgisini ve saygısını bir kez daha göstermiş oldu. Paylaşımına da oldukça sade ama içten bir not ekledi: “Babalar günümüz kutlu olsun Babam.” Bu kısa cümle bile aslında duygunun ne kadar net ve samimi olduğunu gösteriyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Fotoğraf yayınlandıktan sonra kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kullanıcı hem İdo’nun çocukluk haline hem İbrahim Tatlıses’in o dönemki görüntüsüne yorum yaptı.

Özellikle nostalji seven takipçiler bu tür paylaşımları oldukça değerli bulduklarını dile getirdi. Çünkü eski aile fotoğrafları her zaman insanlarda ayrı bir sıcaklık hissi yaratıyor.

Nostaljinin Gücü

Bu paylaşım aslında sadece bir Babalar Günü kutlaması değil  geçmişe kısa bir yolculuk gibi oldu. Eski fotoğrafların insanları nasıl duygulandırabildiğini bir kez daha gösterdi.

İdo Tatlıses’in yaptığı bu paylaşım da tam olarak bunu başardı: hem geçmişi hatırlattı hem baba-oğul bağının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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