Bildiğin Gibi Değil Filminde Sır Perdesi Aralandı! Hazal Türesan Konuştu

Hazal Türesan 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali kapsamında gösterilen “Bildiğin Gibi Değil” filmiyle izleyicinin karşısına çıktı. Film sonrası yapılan söyleşide ise oldukça içten ve samimi açıklamalar yaptı. Özellikle canlandırdığı Remziye karakteriyle ilgili söyledikleri dikkat çekti.

Türesan rolü için net bir şekilde şunu söyledi: “Filmin her anı benim için zordu.” Ona göre bu zorluk sadece oyunculukla ilgili değildi hikâyenin gerçek hayattan izler taşıması işin duygusal yükünü de artırıyordu.

Gerçek Hayata Dokunan Bir Hikaye

Film,aslında günlük hayatta çoğu zaman görmezden gelinen konuşulmayan ya da içe atılan hikâyeleri anlatıyor. Hazal Türesan da bunu özellikle vurguluyor. “Bazen etrafımızda olan şeyleri görmezden geliyoruz, kimseyle paylaşamıyoruz.” diyerek filmin aslında çok tanıdık bir yerden geldiğini anlatıyor. Yani izleyici için gerçek hayattan kesitler sunan bir yapım söz konusu.

Remziye Karakteri ve Duygusal Yük

Türesan’ın en çok zorlandığı nokta ise karakterin taşıdığı anlam olmuş. Remziye’nin hikayesinin sadece bir rol olmadığını aynı zamanda birçok kadının yaşadığı duyguların bir yansıması olduğunu söylüyor.

Bu yüzden de “şu sahne zordu, bu sahne kolaydı” gibi bir ayrım yapmıyor. Ona göre mesele tamamen gerçeğe en yakın duyguyu verebilmek. Bunu da şöyle açıklıyor: “En gerçeği nasıl yakalayabileceğim önemliydi.”

Tokat’ta Çekilen Samimi Atmosfer

Film yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun doğup büyüdüğü Tokat’taki aile evinde çekilmiş. Hazal Türesan’a göre filmin samimiyeti de biraz buradan geliyor. Gerçek bir mekânda çekim yapılması, oyuncuların performansına da doğrudan yansımış. Bu da filme daha doğal ve içten bir hava katmış.

Gösterim sonrası yapılan soru-cevap bölümünde Hazal Türesan seyircinin sorularını tek tek yanıtladı. Oldukça açık ve içten konuşması dikkat çekti. Filmdeki karakterin sorumluluğunu hissettiğini sadece bir rol değil birçok insanın hikayesini temsil ettiğini söyledi.

Festivalde Yoğun Türk Sineması Varlığı

Festival sadece bu filmle sınırlı değildi. Birçok Türk yönetmen ve yapımcı da Frankfurt’ta seyirciyle buluştu. “Tavşan İmparatorluğu”, “Buradayım İyiyim”, “Tuvaldeki Sır”, “Aldığım Nefes” ve “O da Bir Şey mi” gibi filmlerin ekipleri de gösterimler öncesi izleyicilerle sohbet etti.

Genel olarak festival Türk sinemasının hem çeşitliliğini hem de uluslararası alandaki görünürlüğünü bir kez daha ortaya koymuş oldu.