Sıla Türkoğlu'ndan tatil paylaşımı: Teknede verdiği bikinili pozlar beğeni topladı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Zaman zaman tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu bu kez teknede verdiği bikinili karelerini sosyal medya kullanıcılarının beğenisine sundu. Sıla Türkoğlu'nun fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Sıla Türkoğlu'ndan tatil paylaşımı: Teknede verdiği bikinili pozlar beğeni topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 11:14

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Tatilin tadını çıkaran güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını sevindiriyor.

Son olarak teknede verdiği bikinili kareleri takipçileriyle paylaşan Türkoğlu, yine büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun bu şık ve doğal pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı. Sıla Türkoğlu, tatil anlarıyla takipçilerine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

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