Sıla Türkoğlu’na İspanya’da Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile İspanya tatilinde 27. yaşını kutladı! Ünlü oyuncunun romantik kareleri ve evlilik hazırlıkları haberimizde.

Yayın Tarihi : 27-04-2026 09:11

Ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu, yeni yaşına romantik bir yurt dışı seyahatinde girdi. Başarılı oyuncu, bir süredir beraberlik yaşadığı sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte bu kez İspanya’nın yolunu tuttu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında İtalya tatili sırasında sürpriz bir evlilik teklifi alan ünlü güzel, mutluluğunu bu kez Madrid ve Barselona sokaklarına taşıdı. Çiftin bu romantik kaçamağı, sosyal medyada takipçileri tarafından ilgiyle takip edildi.

İspanya Sokaklarında Doğum Günü Kutlaması

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, 27’nci yaş gününü sevgilisiyle baş başa çıktığı bu tatil sırasında kutladı. İspanya'nın tarihi dokusu ve renkli sokaklarında objektif karşısına geçen ünlü isim, doğum günü heyecanını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, yayımladığı fotoğraflarla kısa sürede binlerce beğeni topladı. Hayranları, Türkoğlu’nun yeni yaşını kutlarken sevgilisiyle olan uyumuna dair pek çok yorum yaptı. İkilinin neşeli halleri, tatilin oldukça keyifli geçtiğini gözler önüne serdi.

Evlilik Hazırlıkları Tam Gaz Devam Ediyor

Ata Ayyıldız'ın İtalya’daki teklifine "Evet" yanıtını veren ünlü oyuncu, özel hayatında oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Bir yandan yoğun iş temposunu sürdüren, bir yandan da evlilik hazırlığı yapan Türkoğlu, tatil molalarıyla stres atıyor. Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, nikah masasına oturmak için gün sayan ikili, her fırsatta birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor. İspanya seyahati de bu hazırlık süreci öncesinde moral depolamak için seçilen rotalardan biri oldu.

Başarılı oyuncunun her hareketi magazin dünyasında yakından takip ediliyor. Kariyerindeki yükselişini özel hayatındaki huzurla birleştiren Sıla Türkoğlu, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. İspanya sokaklarında çekilen doğum günü kareleri, hem oyuncunun stilini hem de mutluluğunu yansıtıyor. Takipçileri, ünlü çiftten gelecek olan düğün tarihlerine dair resmi açıklamayı merakla bekliyor. Şimdilik romantizmin tadını çıkaran çift, Avrupa turuna yeni anılar eklemeye devam ediyor.

