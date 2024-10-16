Sıla Türkoğlu, lahmacun paylaşımıyla gündemde: "Beni bir miktar üzdü..."

Son dönemin popüler isimlerinden olan ve "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. 25 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni aşkını ilan etmiş ve bu paylaşımlar büyük ilgi görmüştü.

Türkoğlu'nun aşkını ilan etmesinin ardından sevgilisi Ata Ayyıldız da sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun lahmacun yediği anları fotoğraflayan Ayyıldız, bu paylaşımda dikkat çeken bir detayı da gözler önüne serdi: lahmacunu çatal bıçakla yemesi.

Ancak bu fotoğraf, bir Twitter kullanıcısının dikkatinden kaçmadı. Kullanıcı, Türkoğlu'nun lahmacunu çatalla yediğini düşündüğünü belirten bir paylaşımda bulundu. Bu durum üzerine Sıla Türkoğlu, Twitter üzerinden bir yanıt vererek durumu düzeltti.

Ünlü oyuncu, "Lahmacunu çatalla yediğimi düşünmeniz... beni bi miktar üzdü..." ifadeleriyle durumu açıkladı. Türkoğlu'nun bu samimi yanıtı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında olumlu tepkiler aldı.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız çiftinin sosyal medyadaki bu samimi paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam ediyor.