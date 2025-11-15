Sıla Türkoğlu 'Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılır Ayrılmaz İki İsmi Sildi: Kriz Büyüyor

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde sular durulmuyor. Dört sezon boyunca "Doğa" karakterini canlandıran başrol Sıla Türkoğlu, diziden ayrılır ayrılmaz iki ismin takibini bıraktı. Türkoğlu'nun partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’i takipten çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Ölüm Senaryosuyla Veda Etti

Sıla Türkoğlu, Doğa karakterinin ölüm senaryosuyla Kızılcık Şerbeti'ne veda etti. Final sahnesi yayınlanır yayınlanmaz Türkoğlu'nun Instagram’da yaptığı ilk iş, birlikte rol aldığı Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’i takipten çıkmak oldu.

Daha Önce de Gerilim Yaşanmıştı

Dizinin bir başka ayrılan oyuncusu Emrah Altıntoprak da daha önce Feyza Civelek’i takipten çıkmıştı. Ancak Civelek, ilk hamleyi kendisinin yaptığını söylemişti. Civelek, "Ben sevmediklerimi direkt engelliyorum ve engelledim" demişti.

Hem Emrah Altıntoprak’ın hem de Sıla Türkoğlu’nun Civelek’i takipten çıkması, kadrodaki gerilimi destekler nitelikte.

Öpüşme Krizi İddiaları Yeniden Gündemde

Sıla Türkoğlu’nun partneri Doğukan Güngör’ü de takipten çıkarması kafalarda soru işaretleri yarattı. Feyza Civelek, aylar önce öpüşme sahneleri istemeyen bir dizi çiftinden bahsetmişti. Bu sözler, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasındaki öpüşme krizi iddialarını yeniden gündeme getirdi.