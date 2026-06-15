Sıla Kapadokya'yı Salladı! Kızılırmak Kıyısında Kırmızı Renkli İhtişam!

Sıla Milyon Fest Kapadokya'da kırmızı sahne kostümüyle göz kamaştırdı. 11 bin kişiye konser veren şarkıcı son albüm şarkılarını seslendirdi.

Sıla Kapadokya'yı Salladı! Kızılırmak Kıyısında Kırmızı Renkli İhtişam!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 11:40

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden ve bestecilerinden Sıla masalsı atmosferiyle büyüleyen Kapadokya'da kelimenin tam anlamıyla fırtına estirdi. Hem sporun hem de müziğin kalbinin attığı dev organizasyonda sahne alan usta sanatçı Kızılırmak'ın büyüleyici manzarasında hayranlarına hafızalardan silinmeyecek bir müzik şöleni sundu. Türk pop müziğinin en sevilen sanatçılarından Sıla Kapadokya'da düzenlenen Milyon Fest Kapadokya Müzik ve Spor Festivali'nde binlerce hayranıyla buluştu. 11-14 Haziran tarihleri arasında Avanos Evani Kır Bahçesi'nde gerçekleşen festivalin en çok beklenen performanslarından birine imza atan sanatçı unutulmaz bir gece yaşattı.

Yıldızlar Geçidinin Zirvesi: 11 Bin Kişi Eşlik Etti

Birbirinden iddialı grup ve sanatçıların sahne aldığı festivalde Sıla'nın mikrofonu devralmasıyla coşku zirveye tırmandı. Avanos'u dolduran binlerce müziksever ünlü sanatçıyı görebilmek için saatler öncesinden alanı hıncahınç doldurdu. Festivalde Madrigal, Yeni Türkü ve Bodes'in ardından sahneye çıkan Sıla şarkılarını alanı tamamen dolduran 11 bin kişilik dev koroyla birlikte söyledi. Kızılırmak kıyılarında kurulan festival alanında kırmızı renkli sahne kostümüyle göz kamaştıran sanatçı gece boyunca enerjisiyle olduğu kadar güçlü repertuvarıyla da büyük beğeni topladı. Sıla'nın iddialı kırmızı kostümü Kapadokya'nın doğal dekoruyla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı.

Şarkıları Kapadokya'da Yankılandı

Sanatçı son albümü Kafa Yüksek Kalp Kırık'tan şarkılarının yanı sıra kariyerine damga vuran hitlerini de seslendirdi. Açık havayı dolduran binlerce kişi her bir şarkıya adeta bir ağızdan eşlik etti.


 

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