Barış Arduç ve Tolga Sarıtaş'ın Spor Paylaşımı Gündem Oldu

Ünlü oyuncu Barış Arduç ile meslektaşı Tolga Sarıtaş'ın yoğun antrenman sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf ilgi gördü.

Barış Arduç ve Tolga Sarıtaş'ın Spor Paylaşımı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-08-2026 20:36

Barış Arduç televizyon projelerindeki performansının yanı sıra fiziksel kondisyonuna verdiği önemle dikkat çekiyor. Oyuncu yakın arkadaşı ve meslektaşı Tolga Sarıtaş ile gerçekleştirdiği ortak antrenmanın ardından sosyal medya hesaplarından yeni bir fotoğraf yayınladı. Spor salonunda arkadaş gruplarıyla birlikte objektif karşısına geçen ikilinin bu karesi dijital platformlarda kısa sürede geniş bir etkileşim ağı oluşturdu. Instagram üzerinden milyonlarca takipçiye hitap eden oyuncuların sportif yaşam tarzını yansıtan görsel takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı. 

Aile Yaşantısı ve Disiplinli Rutin

Kariyerine yönelik adımlarını dikkatle atan Barış Arduç özel hayatındaki düzenli yapısıyla da basında yer buluyor. Ünlü isim 2020'de meslektaşı Gupse Özay ile evlilik kararı alarak hayatını birleştirmişti. Çiftin bu beraberliğinden 2022'de Jan Asya adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Baba olduktan sonra yaşam rutinini yeniden planlayan oyuncu set programlarının ve aile sorumluluklarının arasında spora ayırdığı vakitten ödün vermiyor. Gündelik kondisyon çalışmalarını aksatmayan Arduç aktif bir yaşam sürmeye özen gösteriyor. 

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Oyuncuların fiziksel formlarını korumak amacıyla sürdürdükleri çalışmalar magazin gündeminde sıklıkla karşılık buluyor. Televizyon dizilerinde, dijital platform yapımlarında ve sinema projelerinde uzun saatler süren zorlu set programlarıyla başa çıkmak zorunda kalan başrol oyuncuları için fiziksel dayanıklılık mesleki gerekliliklerin başında geliyor. Sarıtaş ve Arduç'un birlikte vakit geçirdiği spor salonundaki kare kullanıcılar tarafından çok sayıda yorumla desteklendi. İki başarılı aktörün dostluklarını ortak ilgi alanları etrafında pekiştirmesi magazin çevrelerinden olumlu geri dönüşler aldı.

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