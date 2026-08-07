Merve Dinçkol Eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun 35. Yaşını Kutladı

Kanal D Ana Haber bültenini sunan Merve Dinçkol televizyon ve müzik dünyasının tanınan isimlerinden eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun otuz beşinci yaşını dijital hesapları aracılığıyla kutladı. Kısa bir süre önce ilk çocuklarını kucaklarına alan çift bu özel günü takipçileriyle paylaştı. Kişisel Instagram profilinde eşine seslenen sunucu paylaştığı fotoğrafların altına hislerini somut ifadelerle aktardı. Dinçkol yayınladığı gönderide "Her halini ayrı ayrı çok seviyorum. Her geçen gün başka senlerle tanışıyorum. Seni sürekli keşfediyorum. Hayatın mucizelerini seninle yaşıyorum. İyi ki doğdun, en güzel yaşlar bizim olsun" sözlerine yer verdi. Bu paylaşım ünlü çiftin dijital mecralardaki takipçilerinden kısa sürede yüksek etkileşim aldı.

Temmuz 2025'te Gerçekleşen Nikah Töreni

Medya ve sanat camiasının yakından takip ettiği ikili ilişkilerini 2025'in temmuz ayında resmiyete dökmüştü. Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat Koroğlu karakteriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu evlilik teklifi sürecinde de dikkat çeken adımlar atmıştı. Nişan töreni sırasında eşine hediye ettiği otuz bin dolar değerindeki pırlanta yüzük magazin basınının kayıtlarına geçmişti. Çiftin nikah merasimi oldukça sade ve şık detaylar barındırıyordu. Merve Dinçkol özel gününde İtalyan bir tasarımcının elinden çıkan tamamen ipek kumaştan üretilmiş yalın bir gelinlik modeli tercih etti. İkilinin uyumlu birliktelikleri evliliklerinin ilk gününden bu yana basına olumlu yansıyor.

Defne Yaz İle Büyüyen Aile

Dinçkol ve Şerifoğlu ailesi geçtiğimiz haftalarda ebeveynlik deneyimi yaşamaya başladı. Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşırken "Ramazan bereketiyle geldi" notunu düşen haber sunucusu bu dönemi oldukça sakin bir şekilde geçirmeyi seçti. Aylarca süren bekleyişin ardından 27 Temmuz 2026'da kız bebekleri Defne Yaz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hastane sürecini sorunsuz tamamlayan ünlü çift şu sıralar kızlarıyla birlikte evlerinde vakit geçiriyor. Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni yaşı aileye yeni katılan bebekleriyle kutladıkları ilk doğum günü olması açısından da farklı bir anlam taşıyor. Kariyerlerindeki profesyonel duruşlarını özel hayatlarındaki düzenle birleştiren ikili önümüzdeki günlerde hem bebeklerinin bakımına odaklanmayı hem mesleki projelerine devam etmeyi planlıyor.