Sihirli Annem'in İkinci Filmi Geliyor

Sihirli Annem’in yeni sinema filmi “Periler Okulu”nun heyecan uyandıran ilk fragmanı yayınlandı. Serinin merakla beklenen yeni filmi 15 Mayıs’ta vizyona girecek.

Yayın Tarihi : 23-03-2026 14:24

Türk televizyon tarihinin efsaneleşen yapımı Sihirli Annem, beyazperdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Serinin yeni halkası olan “Sihirli Annem: Periler Okulu”, izleyiciyi Dudu’nun müdür, Betüş’ün ise öğretmen olarak atandığı, sürprizlerle dolu büyülü bir maceraya davet ediyor. İlk fragmanı yayınlanarak heyecan uyandıran film 15 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girecek.

Güçlü Kadro Göz Kamaştırıyor

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı projenin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap SayılganGül Onat, Ayşen İnci, Tiraje Başaran gibi kült isimler yer alıyor. İlk filmin ardından yeni filmde de rol alacak Gamze Karta ve yeni katılan genç yetenek Ecrin Su Çoban, filmin oyuncu gücünü zirveye taşıyor.

Gişe Rekortmeni Serinin İkinci Halkası

Ekran yolculuğundan 22 yıl sonra geçen yıl vizyona giren “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”850 bin kişilik izleyici sayısıyla büyük bir rekora imza atmıştı. Serinin merakla beklenen bu ikinci filminin yönetmen koltuğunda yine Mustafa Kotan otururken, senaryosu ise Arzu Yurtseven’in imzasını taşıyor.

Büyülü Dünya Genişliyor

Sürpriz isimlerin de rol alacağı, zengin kadrosuyla dikkat çeken “Sihirli Annem: Periler Okulu”, nostaljiyi modern sinemanın imkanlarıyla birleştirerek hem eski hayranlarını hem de yeni nesil izleyiciyi sinema salonlarında buluşturmaya hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Ara Güler’in İkonik Kareleri Fransa’da Sergileniyor Ara Güler’in İkonik Kareleri Fransa’da Sergileniyor
Cáceres 2031 İçin Hazır: Avrupa Kültür Başkenti Adayı! Cáceres 2031 İçin Hazır: Avrupa Kültür Başkenti Adayı!
Anonimliğin Gücü Sarsıldı: Banksy Kimliği Gündemde Anonimliğin Gücü Sarsıldı: Banksy Kimliği Gündemde
İstanbul Film Festivali 2026: Yıldızlarla Dolu Gala Filmleri İstanbul Film Festivali 2026: Yıldızlarla Dolu Gala Filmleri
Pritzker 2026’nın Kazananı: Smiljan Radić Clarke Pritzker 2026’nın Kazananı: Smiljan Radić Clarke
Venedik Bienali’nde Türkiye’nin Gücü: Nilbar Güreş Sahneye Çıkıyor Venedik Bienali’nde Türkiye’nin Gücü: Nilbar Güreş Sahneye Çıkıyor
Nice'te Aşk Başkadır: Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'tan Romantik Kareler!
Zirvede Kan Kaybı! Taşacak Bu Deniz Neden Düştü? Yönetmen Konuştu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.
Eşref Rüya'da Büyük Yüzleşme: Eşref ve Nisan Karşı Karşıya!
Emre Altuğ'un Sır Sevgilisi Kim? Okan Bayülgen'in Ekibinden O İsim Çıktı!
