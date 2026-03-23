Sihirli Annem'in İkinci Filmi Geliyor

Türk televizyon tarihinin efsaneleşen yapımı Sihirli Annem, beyazperdedeki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Serinin yeni halkası olan “Sihirli Annem: Periler Okulu”, izleyiciyi Dudu’nun müdür, Betüş’ün ise öğretmen olarak atandığı, sürprizlerle dolu büyülü bir maceraya davet ediyor. İlk fragmanı yayınlanarak heyecan uyandıran film 15 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girecek.

Güçlü Kadro Göz Kamaştırıyor

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı projenin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Ayşen İnci, Tiraje Başaran gibi kült isimler yer alıyor. İlk filmin ardından yeni filmde de rol alacak Gamze Karta ve yeni katılan genç yetenek Ecrin Su Çoban, filmin oyuncu gücünü zirveye taşıyor.

Gişe Rekortmeni Serinin İkinci Halkası

Ekran yolculuğundan 22 yıl sonra geçen yıl vizyona giren “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”, 850 bin kişilik izleyici sayısıyla büyük bir rekora imza atmıştı. Serinin merakla beklenen bu ikinci filminin yönetmen koltuğunda yine Mustafa Kotan otururken, senaryosu ise Arzu Yurtseven’in imzasını taşıyor.

Büyülü Dünya Genişliyor

Sürpriz isimlerin de rol alacağı, zengin kadrosuyla dikkat çeken “Sihirli Annem: Periler Okulu”, nostaljiyi modern sinemanın imkanlarıyla birleştirerek hem eski hayranlarını hem de yeni nesil izleyiciyi sinema salonlarında buluşturmaya hazırlanıyor.