Sihirli Annem'e Festival Gibi Gala

Sinema dünyasında heyecan yaratan film ‘Sihirli Annem Periler Okulu’, pazar akşamı düzenlenen gala ile görücüye çıktı. 15 Mayıs’ta tüm sinema salonlarında vizyona girecek olan film için Zorlu PSM’de düzenlenen gala; pembe halısı, Sihirli Annem evrenini yansıtan dekorları ve çocuklar için hazırlanan sürpriz etkinlikleriyle adeta festivale dönüştü. Anneler Günü’nde düzenlenen gecede, film öncesi oyuncuların konuşmaları ve ardından konuk oyuncu Manifest’in ‘Amatör’ şarkısını söyleyerek yaptıkları sürpriz, anneleriyle filmi izleyen çocukların coşkusuna sahne oldu.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alırken; güçlü oyuncu kadrosunda Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya bulunuyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan, senaryo yazarlığını ise Arzu Yurtseven üstlendi.

Galaya, filmin oyuncularının yanı sıra ünlü isimler de çocuklarıyla katıldı. Cansu Kurtçu, Mehmet Ali Erbil, Melike Öcalan, Murat Serezli, Nefise Karatay, Nur Fettahoğlu, Pelin Akil, Pelin Karahan, Sami Levi, Seda Üren, Selim Serezli, Sezin Erbil, Tolga Akış, Wilma Elles, Yudum, Yüksel Aksu gibi birçok tanınmış isim galadaydı.

Gösterim öncesi pembe halıda, çocuk izleyicilerin sevinç çığlıkları arasında yürüyen filmin ekibi, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sihirli Annem: Periler Okulu, aileyi, dostluğu, sevgiyi, beraberliği ve umudu anlatan bir film…

Nevra Serezli, “Biz çok severek, eğlenerek ve keyifle çektik. Bu sefer daha zengin, daha neşeli, daha müzikli bir film seyredeceksiniz” derken rol arkadaşı İnci Türkay, “Bu ilgiyi, bu sevgiyi hak etmek için daha da çok çalışacağız. Polat Yağcı daha çok filmler çekecek. Bu güzel duyguları hep birlikte paylaşacağız. Yine dostluğu, sevgiyi, beraberliği ve umudu anlattığımız; macera ve aksiyon dolu bir film” diyerek tüm izleyicileri sinemaya davet etti.





İlk filmin gördüğü ilgiden sonra ikinci filmin geleceğini tahmin ettiklerini belirten Ayşen İnci, “Bu arada Polat Yağcı, bildiğiniz gibi pek çok film yaptı bu sene. Çok üretken ve çalışkan bir yapımcı. Ben yalnızca Sihirli Annem adına değil, sinema sektörüne kattığı bu hareket ve üretkenlik için de kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘Sihirli Annem: Periler Okulu’ projesinin bir ekip işi olduğunu söyleyen yapımcı Polat Yağcı, “Geçen yıl bu filmin birincisini yapmıştık ve sinemalarda çok büyük ilgi görmüştü. Bu sene ikincisini yaptık çünkü önce bir dizi olarak başlayan Sihirli Annem, yirmi iki yıllık bir heyecan. Yirmi iki yıl sonra bu yapımı yeniden sinema filmi olarak izleyiciyle buluşturmak bize nasip oldu. Sağ olsun seyirci de büyük ilgiyle karşıladı. Biz de ikinci filmi çektik. Aramıza yeni katılan isimler, yeni arkadaşlarımız oldu ve aileyi, dostluğu, sevgiyi anlatan çok güzel bir film ortaya çıktı. Filmde bize katılan Manifest grubu da Sihirli Annem ile büyümüş bir jenerasyonun temsilcisi. Bu film onlar için de çok güzel bir hatıra oldu” diye belirtti.





Doğa Rutkay, “Sevgili dostlarım, biz aileye sonradan sevgili Bekir ile dahil olduk. İyi ki de olduk. İyi ki Polat Bey bizi aradı ve ‘Haydi gelin!’ dedi. Bu güzel ailenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her ne kadar yaramaz karakterler olsak da çocukların bizi seveceğini umut ediyoruz” derken rol arkadaşı Bekir Aksoy ise, “Bunun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum ve Türkiye’de özellikle aileyi, çocukları ve gençleri işleyen bu tarz projelerin olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Şahap Sayılgan, “Sizleri özlemiştik. Umarım sizler de bizi özlediniz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Jess Molho: “Ben bu diziye dahil olduğumda Yavuz bekâr bir adamdı; evlendi, çocuğu oldu, şimdi de torunu var. Yani Sihirli Annem aslında üretmeye devam ediyor. Hem yeni nesil perileri görecekler hem de bu aile serüveninin nasıl devam ettiğini izleyecekler” diyerek merak uyandırdı.

Yönetmen Mustafa Kotan, “Biz filmi çekerken çok eğlendik umarım seyirciler de seyrederken eğlenir.” diye konuştu.

Gamze Karta, “Böylesine değerli bir filmin içinde yer almak benim için hayatımın unutulmaz deneyimlerinden biri. Hepinizi çok seviyorum. Rekoru tazelemeye geliyoruz diyebilirim” dedi.

Ecrin Su Çoban, “Çok güzel bir iş, çok güzel bir proje bu ve ben de burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok usta oyuncular var, Manifest var... Gerek kamera önü gerek kamera arkası herkes çok çalıştı. Bence de yeni bir rekor geliyor” dedi.

Damla Ersubaşı, “Kocaman ailemiz tekrar bir araya geldi, hatta daha da büyüdük. Bunun için ayrıca çok mutluyum. Yine sürprizlerimiz var. Bu gece için de zaten ayrıca heyecanlıyım, çok başarılı, çok iddialı bir şekilde karşınızdayız. Annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Tam bu saf sevginin gününde yine karşınızdayız” şeklinde konuştu.

Bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ‘Sihirli Annem: Periler Okulu’nun çocuk oyuncuları; Lena Naz Kalaycı, Derin Yağcı ve Abdullah Burak Kaya, Anneler Günü’nü kutlayarak bu özel günde etkinlikte bulunmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını ifade etti.

“Manifest Grubu: Sihirli Annem serisiyle büyümüş çocuklarız”

Projede yer almaktan büyük heyecan duyduklarını ifade eden Manifest üyeleri, “Sihirli Annem serisiyle büyümüş çocuklar olarak bu projenin bir parçası olmak bizim için adeta bir rüya gibiydi. Küçükken izlediğimiz o dünyanın bugün bir parçası olmak çok özeldi.” dedi.