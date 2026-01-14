Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama: "Sevdim Seni Bir Kere!"

Şifanur Gül, sevgilisi Berk Bakioğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı! Evlilik teklifi sonrası ilk kez bu kadar samimi mesajlar veren Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu aşkında son durum haberimizde...

Şifanur Gül’den Müstakbel Eşine Romantik Kutlama:
Yayın Tarihi : 14-01-2026 10:17

'Terzi', 'Kuş Uçuşu' ve 'Kırmızı Oda' gibi iddialı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Şifanur Gül, özel hayatındaki mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü oyuncu, bu kez müstakbel eşi Berk Bakioğlu’nun doğum günü için duygu yüklü bir mesaj yayınladı.

Doğum Gününde Gelen Evlilik Teklifi

Şifanur Gül ve meslektaşı Berk Bakioğlu'nun aşkı, geçtiğimiz Kasım ayında unutulmaz bir ana sahne olmuştu. 28. yaş gününü kutlayan Gül, sevgilisinden aldığı sürpriz evlilik teklifiyle çifte mutluluk yaşamıştı. Parmağındaki alyansı sosyal medyada paylaşan güzel oyuncu, hayranlarından binlerce tebrik mesajı almıştı.

"Nereye Baksam Sen Varsın"

İlişkileri doludizgin devam eden çiftten yeni bir romantik kare geldi. Şifanur Gül, sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Aşkım! Nereye baksam sen varsın, nasıl güzel varlığın. Seninle yürüdüğüm tüm yollar aydınlığa çıkacak biliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bana ‘merhaba’ dedin. Ömrümüz beraber olsun, tüm mumlarımızı birlikte üfleyelim her şeyim. 'Sevdim seni bir kere'..."

Aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, 2026 yılının "evlenmesi beklenen favori çiftleri" arasında gösteriliyor.

 

Kariyerinde Altın Çağını Yaşıyor

Sadece özel hayatıyla değil, dijital platformlarda ve televizyondaki performansıyla da dikkat çeken Şifanur Gül, yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Berk Bakioğlu ile olan uyumu ise sosyal medyada "Yılın en yakışan çifti" yorumlarını beraberinde getiriyor.

