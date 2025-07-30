Sıcaktan bunaldı, serin sulara atladı: Gamze Topuz’un Bodrum tatili

Güzel oyuncu Gamze Topuz, yaz tatilinin keyfini Bodrum'da çıkarıyor. Yoğun geçen sezonun ardından soluğu Ortakent’te alan Topuz, bir plajda güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.

Kırmızı Bikinisiyle Dikkat Çekti

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, ünlü oyuncu tatil stilinde yine sade ve şık tercihler yaptı. Kırmızı bikinisiyle sahilde tüm bakışları üzerinde toplayan Gamze Topuz, doğal güzelliği ve enerjisiyle plajın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

İskeleden Balıklama Atladı

Sıcak hava nedeniyle bunalınca denizin serinliğine kendini bırakan oyuncu, iskeleden balıklama atlayarak suyun keyfini doyasıya çıkardı. Yaklaşık 30 dakika boyunca yüzerek serinleyen Topuz’un o anları, objektiflere enerjik ve neşeli halleriyle yansıdı.

Doğallığıyla Beğeni Topluyor

Gamze Topuz, günlük hayatındaki doğallığını tatil karelerine de yansıtıyor. Sahilde geçirdiği vakit boyunca mütevazı ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, tatilin keyfini dolu dolu çıkarıyor. Denizden çıktıktan sonra duş alan ve şezlonguna dönen Topuz’un huzurlu hali, hayranları tarafından takdirle karşılandı.

Tatil Pozları Sosyal Medyada Bekleniyor

Plajda görüntülenen güzel oyuncunun bu anları kısa sürede magazin gündeminde yerini alırken, hayranları Gamze Topuz’un tatil karelerini sosyal medyada da paylaşmasını dört gözle bekliyor.