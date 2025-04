Sibel Can’ın İtirafı: İlk Paramla 5 Katlı Apartman Aldım

Türk müziğinin güçlü ismi Sibel Can, katıldığı “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Ünlü sanatçının, kazandığı ilk parayla 5 katlı apartman satın aldığını söylemesi hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenleri şaşkına çevirdi.

“Karagümrük’te Ucuzdu O Zaman Evler”

54 yaşındaki Sibel Can, sahneye ilk çıktığı dönemleri anlatırken kazancını nasıl değerlendirdiğini de paylaştı. Henüz genç yaşlarda sahneye çıkan Can, ilk kazancıyla ne yaptığı sorusuna şu cevabı verdi:

“Kazandığım ilk parayla altında dükkan olan 5 katlı apartman almıştım. Ucuzdu o zaman evler Karagümrük’te.”

Sibel Can’ın bu açıklamasına şaşıran sunucu İbrahim Selim, bir süre ne diyeceğini bilemedi ve “Allah artırsın” demekle yetindi.

“İlk Kez 12 Yaşında Viyana’da Sahneye Çıktım”

Sibel Can, müzik ve sahne kariyerinin nasıl başladığını da anlattı. Henüz 12 yaşındayken sahneye çıktığını belirten Can, Nesrin Topkapı’yı izleyince oryantal dans yapmaya karar verdiğini söyledi. “Bir gecede dört kulüpte sahne alıyordum” diyen Can, kariyerinin dönüm noktası olan Maksim Gazinosu günlerini de unutmadı:

“Yaşım küçük olduğu için Maksim Gazinosu kapatıldı. Hemen yaşımı 6 yaş büyük gösterdiler.”

“Hayranım Ailem Olduğunu Sandı!”

Programda hayranlarıyla yaşadığı ilginç bir anısını da anlatan sanatçı, bir dönem kendisini ailesinden biri gibi gören bir hayranı olduğunu dile getirdi:

“Fanatik bir hayranım işi iyice abarttı; beni karısı, Engincan’ı oğlu, Melisa’yı kızı zannetmeye başladı. Kâbus gibiydi. Çok korktum.”

“Sesimi Buzla Tedavi Ediyorum”

Şarkıcılığa olan aşkını “Allah beni şarkı söylemek için yaratmış” sözleriyle ifade eden Can, sesini korumak için uyguladığı yöntemi de paylaştı:

“Sesimi buz yiyerek tedavi ediyorum. Buz olmadan sesimi iyi hissetmiyorum.”

“Çocuklarımla Arkadaş Gibiyim”

Can, çocuklarıyla olan ilişkisinden de bahsederek “Ne istersem yaptırırım” dedi. Çocuklarının babaları kadar kendisine benzediğini söyleyen sanatçı, onların çok mütevazı ve iyi kalpli olduklarını belirtti.