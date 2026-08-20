Gönül Dağı’nda Yeni Aşklar Başlıyor! İşte O İsimler

Gönül Dağı’nın yeni sezonunda zaman atlamasıyla hikâye değişiyor. Esila Umut, Bilgesu Kural, Özge Bilici ve Miray Akay kadroya dahil oldu.

Gönül Dağı’nda Yeni Aşklar Başlıyor! İşte O İsimler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 19:58

Gönül Dağı’nda yeni sezon öncesi heyecan iyice artıyor. Dizide yaşanan zaman atlamasının ardından hikâyenin genç karakterleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Üç amcaoğlu Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocuklarını kimin oynayacağı daha önce belli olmuştu. Şimdi ise bu karakterlerin hayatına eşlik edecek isimler de netleşti.

Dizinin yeni sezon kadrosuna Esila Umut, Bilgesu Kural, Özge Bilici ve Miray Akay katıldı. Böylece Gönül Dağı’nın hikâyesinde yeni yüzlerle birlikte yepyeni ilişkilerin de kapısı açılmış oldu.

Üç Kuzenin Partnerleri Belli Oldu

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği, Köprü Film imzalı Gönül Dağı’nda zaman atlamasıyla birlikte hikâyenin merkezine genç karakterler yerleşiyor.

Taner, Veysel ve Ramazan’ın çocukları olan Ali, Yusuf ve Ramazan Mete’ye sırasıyla Yağız Kılınç, Berke Acar ve Kerem Alp Kabul hayat verecek.

Şimdi bu üç karakterin partnerleri de belli oldu. Yeni sezonda izleyiciyi birbirinden farklı aşk hikâyelerinin beklediği anlaşılıyor.

Kim Hangi Karakteri Canlandıracak?

Yeni kadroya katılan isimlerden Esila Umut, Ali’nin partneri Zehra karakterini canlandıracak. Bilgesu Kural ise Yusuf’un sevgilisi Aslı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Özge Bilici de Ramazan Mete’nin partneri Selin karakterine hayat verecek. Böylece üç kuzenin özel hayatları da dizinin yeni sezon hikâyesinde önemli bir yer tutacak.

Miray Akay ise diğer üç karakterden farklı bir hikâyeyle karşımıza çıkacak. Akay, dizide Semih’in kızı Yağmur’u oynayacak.

Yeni Sezon İçin Geri Sayım Başladı

Gönül Dağı ekibi yeni sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda. Dizinin okuma provasının bugün yapılacağı öğrenilirken, yeni bölümlerin 12 Eylül’e yetiştirilmesi planlanıyor.

Zaman atlamasının ardından karakterlerin büyümüş halleriyle nasıl bir hikâyeye dahil olacağı şimdiden merak konusu. Özellikle yeni oyuncuların mevcut kadroyla nasıl bir uyum yakalayacağı izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.

Kısacası Gönül Dağı, yeni sezonda hem tanıdık hikâyesini sürdürecek hem de genç karakterlerle bambaşka bir heyecan yaratacak gibi görünüyor.

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