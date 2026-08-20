Hadise “Kıvır Be!” Dedi Hayranı Sahneye Çıktı

Hadise Marmaris konserinde dansıyla dikkat çeken genç hayranını sahneye davet etti. Ünlü şarkıcı, dans seçmelerine katılması için sürpriz teklif yaptı.

Hadise “Kıvır Be!” Dedi Hayranı Sahneye Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2026 20:02

Hadise, Marmaris Amfi Tiyatro’da verdiği konserde yine enerjisiyle herkesi coşturdu. Ancak gecenin en eğlenceli anlarından biri sahnede değil, seyircilerin arasında yaşandı. Genç bir hayranının müzik eşliğinde yaptığı dansı fark eden Hadise, onu görmezden gelmedi ve direkt harekete geçti.

“Kıvır Be!” Diyerek Sahneye Çağırdı

Konser sırasında seyircilerin arasında dans eden genç, öyle enerjik hareketler yapıyordu ki Hadise’nin dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, önce çevresindekilere dönerek “Aman Tanrım, herkes şuraya bir baksın!” diyerek hayranının dansını işaret etti.

Ardından genç hayrana seslenen Hadise, “Kıvır be! Kıvır, arkadaşı sahneye alalım” diyerek onu sahneye davet etti. Bu davet karşısında şaşıran genç ise hiç düşünmeden sahneye çıktı.

Hayranından Hadise’ye Sürpriz İtiraf

Sahneye çıkan genç, Hadise’ye duyduğu hayranlığı da açıkça dile getirdi. Ünlü şarkıcıya ekibinde yer almak ve dansçısı olmak istediğini söyleyen genç, aslında gecenin en büyük sürprizlerinden birini yaşamış oldu.

Hadise ise bu isteği karşılıksız bırakmadı. Genç hayranına dans seçmelerine katılması için davette bulundu. Böylece konser sırasında başlayan eğlenceli an, belki de genç hayranın kariyeri açısından yeni bir kapının açılmasına dönüştü.

Sahne Bir Anda Dans Pistine Döndü

Hadise ile genç hayranının enerjisi kısa sürede tüm sahneye yayıldı. İkili, Hadise’nin dansçılarıyla birlikte müziğe eşlik ederek dans etti. Ortaya çıkan görüntüler ise konser alanındaki izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Telefonlarını çıkaran hayranlar, bu eğlenceli anları saniye saniye kaydetti. Hadise’nin seyircisiyle kurduğu bu samimi iletişim, konserin unutulmaz anlarından biri oldu. Genç hayran ise hiç beklemediği bir anda sahneye çıkarak gecenin yıldızı haline geldi.

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