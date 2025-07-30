Sibel Can'dan Yaza Zarif Bir Dokunuş

Türk müziğinin zarif ve güçlü sesi Sibel Can, Sony Music Türkiye etiketiyle yayımladığı Drama albümünün en sevilen parçalarından “Bize Has” için yazı selamlayan etkileyici bir klip hazırladı.

Sibel Can'dan Yaza Zarif Bir Dokunuş
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 30-07-2025 11:51

 

Büyükada’nın masalsı atmosferinde, Melih Kun yönetmenliğinde çekilen klipte Sibel Can, hem güzelliği hem de müzikal duygusuyla izleyenleri büyülüyor. Klip fotoğrafları ise analog makinesiyle nostaljik karelere hayat veren ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin imzası taşıyor.

Sözleri Berksan Özer, bestesi Volga Tamöz imzası taşıyan “Bize Has”, dinleyicilerden gelen yoğun istek üzerine kliplendirildi ve yazın en zarif projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sibel Can’ın ‘’Drama’’ albümünün üçüncü video klibi “Bize Has” şimdi tüm dijital platformlarda yayında!

 

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