Sibel Can'dan 'Pes' şarkısına Boğaz'da klip

Sibel Can, Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicileriyle buluşan son albümü Drama'nın en çok konuşulan parçalarından, söz ve müzik Cem Adrian imzalı “Pes” klipte fotoğraf çekmek için kamera karşısına geçti. Dinleyicilerden gelen yoğun talep ve yapılan anket sonuçlarıyla kaydedilen şarkının klibi, İstanbul Boğazı'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi.

Albüme isim veren Drama şarkısının klibini de başarıyla yöneten Melih Kun'un yönetmen koltuğunda oturma çekimleri, boğazda hareket halindeki özel bir teknede gerçekleşti.

Yaz tatili da haberleri olan, izleyenlerin içini serinleten klipte ünlü sanatçı, hem boğazın nefis havasını soludu hem de keyifle şarkısını okudu…Güneşli havanın tutulduğu çekimlerde ekip de hem denizin tadını çıkarıyor hem de göz alıcı görüntüleri yakaladı.

Emre Moğulkoç'un kalplere dokunan aranjesi ve Sibel Can'ın olağanüstü, enfes yorumuyla müzikseverlere hediye olan şarkı, sanatçının hit olmuş parçalar arasında yer almayı başardı.