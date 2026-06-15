Sibel Can'dan Hayranlarına Büyük Müjde! Yeni Projelerin Sinyalini Verdi!

Sibel Can Kıbrıs sahnesinde Drama albümünün şarkılarıyla fırtına estirdi. Şıklığıyla göz kamaştıran şarkıcı sürpriz projelerin müjdesini verdi.

Sibel Can'dan Hayranlarına Büyük Müjde! Yeni Projelerin Sinyalini Verdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 10:43

Türk müziğinin kadife sesli kraliçesi Sibel Can sahne performansları ve zarafetiyle büyülemeye devam ediyor. Yavru vatan Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşan usta sanatçı repertuvarı, enerjisi ve iddialı tarzıyla izleyenlere adeta bir görsel ve işitsel şölen yaşattı.  Son albümü Drama'da yer alan yeni parçalarının yanı sıra dillerden düşmeyen hit eserlerini de seslendiren Can şıklığıyla göz kamaştırırken hayranlarına yakın zamandaki sürpriz projelerinin de müjdesini verdi.

Hem Kulaklara Hem Gözlere Hitap Etti

Kıbrıs sahnesinde geçmişten günümüze uzanan geniş şarkı yelpazesiyle hayranlarını zamanda bir yolculuğa çıkaran Sibel Can müzik listelerini altüst eden son albümünün heyecanını da konuklarıyla paylaştı. Drama albümünde yer alan duygusal ve hareketli parçaları canlı performansıyla devleştiren ünlü sanatçı salonu dolduran binlerce hayranı tarafından ayakta alkışlandı. Şarkıcı yakında müzikseverlerle buluşturacağı sürpriz projelerinin de sinyallerini verdi. Can tarzıyla da gündem oldu. Sahne için tercih ettiği zarafetini ön plana çıkaran iddialı kostümü ve saç-makyaj uyumu sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

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