Show TV'nin Yaz Bombası "Muhtemel Aşk"tan İlk Kareler

SHOW TV önümüzdeki yaz sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Kanalın şimdiden merak uyandıran yeni yaz dizisi "Muhtemel Aşk" ekibi çekimler öncesinde ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Yıldız isimlerin yan yana geldiği provalardan paylaşılan ilk kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.
Yıldız Kadro Okuma Provasında Eğlenceli Anlar Yaşadı
Bizim şampiyonlar ligimiz hazır! ????#MuhtemelAşk okuma provasından sevgiler… ✨ @ShowTV pic.twitter.com/aHXen55mlZ— Muhtemel Aşk (@muhtemelaskdizi) May 20, 2026
Yaz aylarında izleyicinin favorisi olmayı hedefleyen dizinin okuma provasına tüm oyuncu kadrosu eksiksiz katıldı. Dizinin başrollerini paylaşan Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Cansel Elçin'in prova arasında çekip sosyal medya hesaplarında paylaştığı neşeli video büyük ilgi gördü. Oyuncuların birbiriyle olan samimi uyumu yüksek enerjisi ve eğlenceli tavırları dizinin ekran yolculuğu öncesinde hayranları arasındaki heyecanı iyice artırdı.
"Muhtemel Aşk" Dizisinin Oyuncu Kadrosu Netleşti
Modern sürükleyici ve bir o kadar da içten bir aşk hikayesini konu alacak olan "Muhtemel Aşk" dizisinde kimin hangi karaktere hayat vereceği de bu provayla birlikte resmiyet kazandı. Sektörün hem genç hem de tecrübeli isimlerini bir araya getiren zengin oyuncu kadrosunda karakter dağılımı şu şekilde netleşti:
Ekin Koç – Kadir
Ayça Ayşin Turan – Defne
Feyyaz Şerifoğlu – Tolga
Cansel Elçin – Levent
Melis Minkari – Zeynep
Ege Erkal – Yiğit
Selen Domaç – Suzi
Özgür Berber – Oğuz
Hayal Köseoğlu – Melis
Evrim Doğan – Mine
Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi jön isimleri Ayça Ayşin Turan ile bir araya getiren dizi hem genç yetenekleri hem de usta oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Kadrosundaki bu güçlü uyumla yaz ekranının en iddialı işlerinden biri olmaya aday gösterilen yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. "Muhtemel Aşk" çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.