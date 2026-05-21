Show TV'nin Yaz Bombası "Muhtemel Aşk"tan İlk Kareler

SHOW TV önümüzdeki yaz sezonu için hazırlıklarını hızlandırdı. Kanalın şimdiden merak uyandıran yeni yaz dizisi "Muhtemel Aşk" ekibi çekimler öncesinde ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Yıldız isimlerin yan yana geldiği provalardan paylaşılan ilk kareler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

Yıldız Kadro Okuma Provasında Eğlenceli Anlar Yaşadı

Yaz aylarında izleyicinin favorisi olmayı hedefleyen dizinin okuma provasına tüm oyuncu kadrosu eksiksiz katıldı. Dizinin başrollerini paylaşan Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Cansel Elçin'in prova arasında çekip sosyal medya hesaplarında paylaştığı neşeli video büyük ilgi gördü. Oyuncuların birbiriyle olan samimi uyumu yüksek enerjisi ve eğlenceli tavırları dizinin ekran yolculuğu öncesinde hayranları arasındaki heyecanı iyice artırdı.

"Muhtemel Aşk" Dizisinin Oyuncu Kadrosu Netleşti

Modern sürükleyici ve bir o kadar da içten bir aşk hikayesini konu alacak olan "Muhtemel Aşk" dizisinde kimin hangi karaktere hayat vereceği de bu provayla birlikte resmiyet kazandı. Sektörün hem genç hem de tecrübeli isimlerini bir araya getiren zengin oyuncu kadrosunda karakter dağılımı şu şekilde netleşti:

Ekin Koç – Kadir

Ayça Ayşin Turan – Defne

Feyyaz Şerifoğlu – Tolga

Cansel Elçin – Levent

Melis Minkari – Zeynep

Ege Erkal – Yiğit

Selen Domaç – Suzi

Özgür Berber – Oğuz

Hayal Köseoğlu – Melis

Evrim Doğan – Mine

Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu gibi jön isimleri Ayça Ayşin Turan ile bir araya getiren dizi hem genç yetenekleri hem de usta oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Kadrosundaki bu güçlü uyumla yaz ekranının en iddialı işlerinden biri olmaya aday gösterilen yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. "Muhtemel Aşk" çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.