Rafet El Roman Çılgın Dansını Dubai'ye Taşıdı!

Pop müziğin deneyimli isimlerinden Rafet El Roman konserlerinde görmeye alışkın olduğumuz o neşeli ve çılgın dans figürlerini bu defa yurt dışındaki hayranlarıyla buluşturdu. Sahnede şarkı söylerken adeta kendisiyle bütünleşen o özgün performans tarzıyla tanınan ünlü sanatçı gerçekleştirdiği son canlı şovla sosyal medyada yeniden en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

Dubai Konserinde Büyük Enerji

Yurt içinde ve yurt dışında verdiği konserlerle takvimini sürekli yoğun tutan başarılı şarkıcı geçtiğimiz günlerde Dubai'de özel bir müzik etkinliğinde sahne aldı. Kendisini dinlemek için salonu dolduran binlerce hayranına geçmişten günümüze en popüler hit şarkılarını canlı olarak seslendiren sanatçı gecenin ilerleyen saatlerinde tempoyu iyice artırdı. Dubai'deki bu müzik gecesinde sadece şarkı performansıyla kalmayan ünlü isim sahnedeki bitmek bilmeyen yüksek enerjisiyle de izlemeye gelen konukların ilgisini üzerinde tuttu.

Sınırları Aşan "Rafet Dansı" İnternette Viral Oldu

Gecenin magazin kulislerine ve sosyal medyaya yansıyan asıl büyük anı ise ünlü şarkıcının müziğin ritmine kendini kaptırıp sergilediği özgün şov esnasında yaşandı. Türkiye'deki canlı performanslarında da sık sık video paylaşım rekorları kıran o meşhur ve kendine has ilginç dans hareketlerini Dubai sahnesinde de aynen tekrarlayan Rafet El Roman, izleyicilere son derece eğlenceli dakikalar yaşattı. Konser boyunca sergilediği rahat tavırlar, ritmik zıplamaları ve müzikle uyumlu el-kol hareketleri, etkinliğe katılan müzikseverler tarafından cep telefonları kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Sosyal Medya Kullanıcılarından Eğlenceli Yorumlar

Rafet El Roman, Dubai’deki konserinde sahne performansıyla dikkat çekti.pic.twitter.com/Qkh5IRBaUH — Daktilock (@daktilock) May 21, 2026

Dubai'deki konser görüntülerinin internet ortamına düşmesiyle beraber, ünlü şarkıcının sahne performansı kısa bir süre içinde dijital platformlarda yayılmaya başladı. Sosyal medya mecralarında popüler etiketler altında paylaşılan görüntülere binlerce kişi tarafından yorum yazıldı. Kullanıcılar usta sanatçının sahnede sergilediği bu kuralsız, özgür ve tamamen içinden geldiği gibi davrandığı tarzı büyük bir sempatiyle karşıladı. Birçok takipçi ünlü ismin ilerleyen yaşına rağmen koruduğu bu yüksek enerjisine övgüler dizerken Dubai'deki bu renkli görüntüler hafızalarda yer eden sahne şovlarından biri oldu.