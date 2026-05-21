Yeraltı Dizisinden Eğlenceli Sezon Finali Kutlaması

NOW ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve Medyapım imzası taşıyan "Yeraltı" dizisi başarılı geçen ilk sezonunu geride bıraktı. Ekran yolculuğuna iddialı bir giriş yapan ve reyting listelerinde adından sıkça söz ettiren fenomen yapımın oyuncu kadrosu ve tüm set ekibi yorucu geçen bir dönemin ardından düzenlenen özel bir sezon finali yemeğinde bir araya aldı. Tüm sezonun yorgunluğunu üzerlerinden atmak isteyen ekip dizinin nefes kesen son bölümünü de dev ekrandan hep birlikte izleyerek başarılarını kutladı.

Sosyal Medyayı Sallayan "Ömrüm" Korosu

Yeraltı oyuncularının hep beraber "Ömrüm" dedikleri an.pic.twitter.com/Jbp5tElKUm — Onedio (@onedio) May 20, 2026

Dizinin yayına girdiği ilk haftalardan itibaren izleyicilerin diline dolanan ve kısa sürede özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda büyük bir akıma dönüşen meşhur "ömrüm" repliği kutlama gecesinin de en eğlenceli anlarına vesile oldu. Dizinin başrollerini paylaşan Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Ece Çeşmioğlu ve Burak Sevinç gecede basın mensuplarının kameraları karşısına geçerek bu ikonik repliği adeta bir koro edasıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Oyuncuların birbiriyle olan samimi uyumu ve neşeli tavırları kameraya yansırken çekilen bu kısa video sosyal medyada hayranlar tarafından paylaşım rekorları kırdı ve kısa sürede gecenin en çok konuşulan magazin olayı haline geldi.

Devrim Özkan'dan Pasta Başında "7 Sezon" Temennisi

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise tüm oyuncular ve kamera arkası kadrosu birinci sezonun getirdiği büyük başarıyı kutlamak adına hazırlanan özel tasarım sezon finali pastasının etrafında toplandı. Dizide hayat verdiği "Ceylan" karakteriyle bu sezon oyunculuk performansından ve başarısından sıkça söz ettiren güzel aktris Devrim Özkan pastayı kesmek için bıçağı eline almadan önce tüm çalışma arkadaşlarına dönerek neşeli bir çağrıda bulundu.

Ekip arkadaşlarına seslenerek "Hepimiz içimizden güzel bir dilek tutalım" diyen başarılı oyuncu kendi dileğini ise herkesin duyabileceği şekilde yüksek sesle dile getirdi. Projenin ekran ömrünün çok uzun soluklu olmasını temenni eden Özkan "Umarım bu güzel yolculuğumuz tam 7 sezon boyunca böyle devam eder" diyerek alkış topladı. Set ekibinin ve oyuncuların salona yansıyan bu yüksek enerjisi birbirlerine olan bağlılıkları ve yüzlerindeki mutluluk Yeraltı dizisinin yeni sezonda da çok daha güçlü iddialı ve sürprizlerle dolu bir şekilde NOW ekranlarında olacağının en net sinyalini verdi.