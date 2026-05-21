Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı Nişanlanıyor!

Hudutsuz Sevda dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı evlilik yolunda ilk resmi adımı atıyor. İlişkilerini bir adım ileriye taşımaya karar veren oyuncu çift nişan törenlerinin detaylarını netleştirdi.

Set Aşkı Evliliğe Gidiyor

Aynı dizide rol alırken arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili geçtiğimiz yılın sonlarında evlilik kararı almıştı. Nezir Çınarlı sevgilisi Hayal Köseoğlu'na 20 Aralık'taki doğum gününde sürpriz bir evlilik teklifi yapmış ve "Evet" yanıtını almıştı. O dönemden beri hazırlıklarını sürdüren çift büyük gün için geri sayıma başladı.

Bodrum Gölköy'de Sade Tören

Ünlü çift 19 Haziran'da Bodrum Gölköy'de düzenlenecek bir törenle nişan yüzüklerini takacak. Gösterişten uzak, sade ve samimi bir organizasyon tercih eden ikili bu özel günü sadece aileleri ve en yakın dostlarıyla paylaşmak istedi.

Yaklaşık 60 kişinin davetli olduğu törenin ardından çiftin düğün tarihini de netleştirmesi bekleniyor.