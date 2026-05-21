Nergis Öztürk Ekranlara Dönüyor: İşte Yeni Projesi...

Ödüllü oyuncu Nergis Öztürk Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in kadrosuna katıldı!

Yayın Tarihi : 21-05-2026 14:24

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden "Haysiyet"in kadrosuna ödüllü oyuncu Nergis Öztürk de katıldı. Güçlü oyunculuğuyla tanınan Öztürk dizide hikayenin merkezindeki ailenin en kilit figürlerinden birini canlandıracak.

Süreç Film İmzalı İddialı Kadro

Yeni sezonun merak edilen yapımlarından biri olan "Haysiyet"in yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. Senaryosunu Leyla Uslu Oter'in yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz'ün oturacağı dizi güçlü kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. Nergis Öztürk dizide Karlıova ailesinin anaerkil figürü olan Nimet karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Kerem Alışık ve Doğukan Güngör Aynı Ailede

Modern bir aşk hikayesini ve dramatik aile ilişkilerini ekrana taşıyacak olan dizide Karlıova ailesinin diğer üyeleri de belli olmaya başladı. Nimet'in eşi Sadık rolü için usta oyuncu Kerem Alışık'ın adı geçerken çiftin oğulları Mehmet karakterini ise Doğukan Güngör canlandıracak.

Kadro Netleşiyor

Hikayenin aşk tarafında Mehmet'in partneri Simay karakterine Merih Öztürk hayat verecek. Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak ve Karlıova ailesinin mücadele dolu hikayesini anlatacak olan dizinin kadrosunda ayrıca şu isimler yer alıyor:

Reha Özcan

Elifcan Ongurlar

Gökberk Yıldırım

Aybüke Yılmaz

Derin Beşikçioğlu ve Kaan Sevi'den Beklenen Aşk İtirafı Geldi
