Show TV o dizinin fişini çekti! Apar topar yayından kaldırıldı! İzleyicilerden büyük tepki var

O3 Medya tarafından üretilen ve Telemundo için çekilen "Maviye Sürgün" dizisi, 25 bölümden oluşan bir sezonla seyircilerle buluştu. Ancak dizi için erken final kararı alındı. Bu kararın Show TV tarafından duyurulmasının ardından dizi fanları sosyal medyada kanala tepki gösterdi.

Show TV, O3 Medya tarafından hazırlanan ve 25 bölümü tamamlanan bu yerli yapım diziyi bu yaz izleyicileriyle buluşturmuştu. Amerikan televizyon kanalı Telemundo ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak üretilen dizi, Türk televizyon sektöründe bir ilki temsil ediyordu.

Dizinin final fragmanı, "Gerekirse dünyayı yakarım ben senin için" sloganıyla hazırlandı ve bu fragmanı gece yarısı yayınlandı. Dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu ve Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi isimleri bir araya getiriyordu.

Dizi, 13. bölümün ardından final yapacak. Bu ani final kararı, dizinin takipçileri arasında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Dizi, Nezaket Coşkun tarafından yönetilmiş ve Selimiye'de çekilmişti.

Öte yandan, "Maviye Sürgün" dizisinin tekrar bölümlerinin Show TV ekranlarında yayınlanmayacağı ve bu bölümlerin YouTube üzerinden izlenebileceği bilgisi elde edildi.

Bu dram türündeki dizi, O3 Medya imzalı olup, ilk bölümü 12 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı. Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak paylaşıyordu. 6 Eylül 2023 tarihinde yayınlanacak olan 13. bölümü ile final yaparak sona erecek.

Dizi severler bu ani final kararı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, dizinin son bölümünü heyecanla beklemeye başladılar.