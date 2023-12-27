Show TV kaderdir! 6 yıl önce Yüz Yüze dizisinin başına gelen Arak dizisinin başına geldi! Arak Kara oldu

Show TV kaderdir yorumları sosyal medyayı salladı. 6 sene önce Yüz Yüze dizisinin başına elen Arak dizinin başına eldi. Arak dizisi gitti Kara dizisi geldi.

Show TV kaderdir! 6 yıl önce Yüz Yüze dizisinin başına gelen Arak dizisinin başına geldi! Arak Kara oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-12-2023 22:24

Most Production imzalı Arak dizisinde büyük sürpriz.

Ender Mılar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Öykü Karayel ve İlker Kaleli'nin başrollerinde yer aldığı Arak dizisi yayından kaldırıldı.

Dizinin yapımcısı Gül Oğuz'un yaptığı açıklamada "Kara'nın hikayesi devam edecek" notunu düşerek Arak dizisinin isminin Kara olduğunu açıkladı.

6. yıl önceye gidildi!

6 yıl önce Yüz Yüze dizisinde yaşanan olay akıllara geldi. Sinem Kobal'ın başrollerinde olduğu dizi aynı şekilde 2 bölüm dayanılmış 3. bölümde final yapmıştı. Kara dizisi içinde 3. bölümü göremeyebilir yorumları yapıldı.

Hudutsuz Sevda reytingleri bitirdi!

Arak dizisi için Hudutsuz Sevda'nın perşembe akşamı reytingleri diziyi bitirdi yorumları da yapıldı. Hudutsuz Sevda'nın başarısı perşembe gününe dizi koyacakları oldukça zorlayacak gibi duruyor.

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