Show TV kaderdir! 6 yıl önce Yüz Yüze dizisinin başına gelen Arak dizisinin başına geldi! Arak Kara oldu

Most Production imzalı Arak dizisinde büyük sürpriz.

Ender Mılar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Öykü Karayel ve İlker Kaleli'nin başrollerinde yer aldığı Arak dizisi yayından kaldırıldı.

Dizinin yapımcısı Gül Oğuz'un yaptığı açıklamada "Kara'nın hikayesi devam edecek" notunu düşerek Arak dizisinin isminin Kara olduğunu açıkladı.

6. yıl önceye gidildi!

6 yıl önce Yüz Yüze dizisinde yaşanan olay akıllara geldi. Sinem Kobal'ın başrollerinde olduğu dizi aynı şekilde 2 bölüm dayanılmış 3. bölümde final yapmıştı. Kara dizisi içinde 3. bölümü göremeyebilir yorumları yapıldı.

Hudutsuz Sevda reytingleri bitirdi!

Arak dizisi için Hudutsuz Sevda'nın perşembe akşamı reytingleri diziyi bitirdi yorumları da yapıldı. Hudutsuz Sevda'nın başarısı perşembe gününe dizi koyacakları oldukça zorlayacak gibi duruyor.