She Said Yes’in Türkiye çekimleri başladı

stanbul’un büyüleyici dünyasından varlıklı bir aileye ait olduğunu keşfetmek - adeta bir rüya gibi, değil mi? Hamburg’da yaşayan Mavi (Beritan Balcı), Türkiye’deki gösterişli akrabalarının varlığını öğrenince hayatı iki farklı kültürün çatışmasıyla hızla sallanmaya başlar. Birdenbire kocaman, çılgın bir aileye, otoriter bir büyükanneye (Meral Perin) ve köklerine dair tamamen yeni bir bakış açısına sahip olur. Mavi, yaşadığı tüm değişimlerden sonra Hamburg'daki günlük yaşantısıyla İstanbul'daki göz kamaştırıcı dünyasını dengeleyebilecek mi? Yeni ailesine uyum sağlayabilecek mi, ya da uyum sağlamak istiyor mu gerçekten? Peki ya Mavi’nin erkek arkadaşı Can (Sinan Güleç) ile kurduğu gelecek planlarına ne olacak?



Çekimleri Hamburg ve Kapadokya’dan sonra İstanbul’da devam eden yeni Netflix filmi She Said Yes*’in oyuncu kadrosunda Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu, Katja Riemann, Caroline Daur, Cansu Tosun, Meral Perin ve Mehmet Ateşçi gibi isimler yer alıyor. Yapımını CB Medya ve Dark Bay’in gerçekleştirdiği, yapımcılığını Saner Ayar, Cengiz Çağatay, Nurhan Şekerci-Porst ve Faruk Özerten’in üstlendiği, senaryosunu İpek Zübert’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ngo The Chau’nun oturduğu filmin Hamburg çekimlerinden ise yönetmen Buket Alakuş sorumlu.



She Said Yes* Hakkında:



Almanya’da doğup büyüyen Mavi, başarısız bir evlilik teklifi sonrasında, İstanbul’un göz kamaştırıcı dünyasının en varlıklı ailelerinden birine mensup olduğunu öğrenir. Şimdi, bugüne dek varlığından bile haberdar olmadığı otoriter büyükannesinin yönetimindeki yeni ve kocaman ailesine iki kültür arasındaki tüm çatışmaya rağmen uyum sağlaması gerekmektedir. Mavi, hem Almanya’da sürdürdüğü yaşantısı ve Türkiye’de yeni sahip olduğu hayallerinin ötesindeki dünya, hem de yeni ailesi ve nişanlısı Can arasındaki zorlu dengeyi bulmaya çalışırken, Can’la ilişkileri yaşadıkları entrikalar ve karşılaştıkları cezbedici durumlarla test edilir.

*Henüz çekimleri devam eden filmin isminde değişiklik olabilir.