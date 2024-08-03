Sharon Stone, Bodrum'da tekne keyfi yaptı

Sharon Stone, 1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminde Michael Douglas ile başrolü paylaşarak dünya çapında ünlü bir oyuncu oldu.

Bu filmden sonraki performansları aynı başarıyı yakalayamasa da Sharon Stone, kariyerini ve şöhretini günümüze kadar sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde Sharon Stone, 'Altın Küre'nin bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye geldi. İki gün boyunca İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Stone, daha sonra ödül töreninin yapılacağı Bodrum'a geçti.

Bodrum'da talihsiz bir kaza sonucu gözü moraran Sharon Stone, keyfini bozmadan Türkiye'deki gezisinin tadını çıkarmaya devam ediyor.