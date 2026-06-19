Sezonun En Beklenen Paylaşımı Geldi! Serenay Sarıkaya Kumsalda Göz Kamaştırdı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kumsalda siyah-beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla tatil sezonunu açtı.

Sezonun En Beklenen Paylaşımı Geldi! Serenay Sarıkaya Kumsalda Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 16:30

Türk sinema ve televizyon dünyasının stil ikonlarından, başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya yoğun geçen projelerinin ve reklam çekimlerinin ardından merakla beklenen yaz tatilinin startını verdi. Gerek cesur tarzı gerekse kusursuz fiziğiyle her adımı olay olan güzel oyuncu, deniz sezonunu açar açmaz kumsaldan ilk karelerini paylaştı. Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Sarıkaya'nın nostaljik esintiler taşıyan siyah-beyaz bikinili pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kumsalda Serenay Rüzgarı

Doğal güzelliği ve kendine has enerjisiyle her zaman fark yaratan Serenay Sarıkaya bu kez profesyonel bir çekim yerine kumsalın sıcak kumları üzerinde son derece samimi pozlar verdi. Siyah ve beyaz renklerin asaletini taşıyan bikinisiyle hasır matının üzerinde güneşlenen ünlü oyuncunun fit görünümü takipçilerinden tam not aldı. Yazın gelişini muhteşem fotoğraflarla müjdeleyen Sarıkaya duru güzelliğiyle göz kamaştırdı.

En Özel Fotoğrafçısı Annesi Oldu

Ünlü oyuncunun paylaştığı bu iddialı ve estetik fotoğrafların arkasındaki gizli isim ise takipçilerini gülümsetti. Sarıkaya kısa sürede yüz binlerce beğeni alan ve yorum yağmuruna tutulan albümünün altına şu romantik ve samimi notu ekledi:

"Annem tarafından çekildi."

Annesi Ümran Seyhan'ın gözünden en doğal haliyle objektif karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımı anne-kızın tatilde de ne kadar eğlendiğini gözler önüne serdi. Sosyal medyada fotoğrafların altına "Annesinin gözünden bir başka güzel", "Yazın gerçek kraliçesi sezonu açtı" ve "Yine her zamanki gibi kusursuz" şeklinde binlerce övgü dolu yorum yapıldı.

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