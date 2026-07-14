Sezonun En Ateşli Çifti Geliyor! Doğukan Güngör Ve Merih Öztürk'lü Haysiyet'ten İlk Pozlar!

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Haysiyet'in afiş çekimleri yapıldı. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün uyumu ve samimi anları sosyal medyada çok beğenildi.

Sezonun En Ateşli Çifti Geliyor! Doğukan Güngör Ve Merih Öztürk'lü Haysiyet'ten İlk Pozlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2026 12:48

Yeni yayın sezonunun en iddialı, en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday olan Kanal D'nin yeni bombası Haysiyet daha şimdiden televizyon ve magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Başrollerini son dönemin en parlayan, çabasız karizmalarıyla ekranı ısıtan yıldızları Doğukan Güngör ile Merih Öztürk'ün paylaştığı dizinin afiş çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

Çekimler boyunca ikilinin arasındaki muazzam kimya ve göz kamaştıran uyum yeni sezonun en tutkulu ekran çiftini izleyeceğimizin ilk güçlü sinyallerini verdi.

Kamera Arkasında Samimi ve Sıcak Rüzgarlar

Süreç Film imzalı iddialı yapımın kamera arkası (backstage) görüntülerine yansıyan anlar dizi hayranları tarafından sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Fotoğraf karelerini birlikte inceleyip derin ve keyifli bir sohbete dalan Doğukan Güngör ile Merih Öztürk doğal tavırlarıyla set çalışanlarından da tam not aldı.

Dizide Mehmet ve Simay karakterlerine hayat verecek olan ikili, canlandıracakları etkileyici ve dramatik aşk hikayesine dair şimdiden merak uyandıran ipuçları verdi.

Çekim boyunca objektif karşısında son derece enerjik ve samimi pozlar veren ikili Haysiyet'in bu sezon ekranlarda fırtına gibi eseceğini kanıtladı.

Şampiyonlar Ligi Gibi Dev Kadro!

Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin arkasında çok güçlü bir yaratıcı ekip ve dev bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Eda Teksöz'ün oturduğu Haysiyet'in yıldızlar geçidi kadrosunda şu isimler dikkat çekiyor:

Kerem Alışık, Reha Özcan, Nizam Namidar, Ayça Varlıer, Gülçin Hatıhan, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Nergis Öztürk, Orkun Can İzan, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet.

Kanal D ekranlarında çok yakında izleyiciyle buluşacak olan ve insan ilişkilerinin sınırlarını gurur ve haysiyet çatışmalarını masaya yatıracak olan dizi dijital dünyada şimdiden en çok beklenenler listesinin ilk sırasına yerleşti.

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