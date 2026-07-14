Kıbrıs Sahnesinde Ziynet Sali Rüzgarı: Hababam Dansıyla Unutulmaz Bir Gece!

Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden, sahne enerjisi ve zarafetiyle her daim büyüleyen Ziynet Sali Kıbrıs'ta kelimenin tam anlamıyla bir müzik şölenine imza attı. Önceki akşam Kıbrıs'ta bulunan bir otelde sahne alan başarılı sanatçı kendisini dinlemeye gelen 1.200 kişilik dev hayran korosuna hafızalardan silinmeyecek bir lgece yaşattı.

Hem kulaklara hem de göze hitap eden performansı boyunca yüksek enerjisini bir an olsun düşürmeyen Sali gecenin her detayında farkını ortaya koydu.

Güneş Gibi Parladı: Oğuz Erel İmzalı Sarı Tasarım

Her sahnesinde şıklık çıtasını bir adım yukarı taşıyan Ziynet Sali bu özel konser için modacı Oğuz Erel'in imzasını taşıyan sarı renkli haute couture bir elbise tercih etti. Akdeniz'in sıcak enerjisini yansıtan cesur ve asil tasarımıyla göz kamaştıran ünlü şarkıcı fit görüntüsü ve sahnede devleşen duruşuyla moda bloggerlarından tam not aldı.

Yeşilçam Esintisi: Hababam Dansı Geceye Damga Vurdu

Ziynet Sali’den Kıbrıs’ta Hababam Sürprizi!



Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, önceki akşam Kıbrıs Chamada Resort Hotel’de verdiği konserde 1.200 kişilik hayranına müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir gece yaşattı. pic.twitter.com/W3Ho0Kt5I5 — cemiyet kulis (@cemiyetkulis) July 13, 2026

Konserin en coşkulu anlarında ritmi iyice yükselten Ziynet Sali izleyicilere harika bir nostalji sürprizi hazırladı. Vokallerini yanına çağırarak sahnenin ortasında hizaya geçen ünlü sanatçı Yeşilçam'ın efsane yapımı Hababam Sınıfı ile hafızalara kazınan ikonik Hababam dansını yaptı. Sanatçının vokalleriyle birlikte sergilediği bu sempatik ve eğlenceli koreografi salonu dolduran binlerce hayranı tarafından ayakta alkışlandı.

Sahnede İki Ziynet: Minik ZiZi Devleşti!

Gecenin en duygusal ve tatlı anı ise sahneye beklenmedik bir misafirin gelişiyle yaşandı. Ziynet Sali ile aynı ismi taşıyan 5 yaşındaki yeğeni ZiZi halasının popüler hiti Amman Kuzum'u söylediği esnada sürpriz bir şekilde sahneye çıktı.

Halasına eşlik ederek sahne tozunu yutan minik ZiZi sergilediği sevimli dans figürleriyle izleyenlerin kalbini çaldı.

Hem neşeli aile bağlarını hem de profesyonel sahne şovunu harika bir şekilde harmanlayan Ziynet Sali Kıbrıs konserinin ardından dijital mecralarda ve popüler magazin sayfalarında haftanın en çok paylaşılan isimlerinden biri olmayı başardı.