İki Çocuk Annesi Sinem Kobal'dan Kızları Lalin ve Leyla ile Tatil Pozları

Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile çıktığı yaz tatilinden fotoğraflar paylaştı. Oyuncunun sahil kareleri sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İki Çocuk Annesi Sinem Kobal'dan Kızları Lalin ve Leyla ile Tatil Pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 18:13

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kızlarıyla tatil kaçamağı yapan ve sosyal medya hesabını aktif kullanan Sinem Kobal, çocukları Lalin ve Leyla ile geçirdiği eğlenceli anları takipçilerine aktardı. Deniz kenarında çekilen fotoğraflarda Kobal'ın çocuklarıyla yakından ilgilendiği net bir şekilde görülüyor.

Sahilde çocuklarıyla kum oyunları oynayan ve plastik kovalarla su taşıyan ünlü isim doğal tavırlarıyla dijital mecralarda geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Fotoğraflarda pembe ve kahverengi bikini tercihleri ile dikkat çeken oyuncunun fit görünümü de takipçileri tarafından çok sayıda olumlu yorum aldı.

İmirzalıoğlu Ailesinin Dingin Yaz Rutini

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal evliliğinin ardından gözlerden uzak, sakin bir aile yaşantısı sürmeyi tercih etti. Çift, Lalin’i 2020'de kucaklarına alarak ebeveynlik duygusunu ilk kez tattı. Aile iki yıl sonra 2022'de ikinci kızları Leyla’nın dünyaya gelişiyle daha da genişledi. Çocuklarının büyüme evrelerinde yanlarında olmaya özen gösteren Kobal her fırsatta zamanını onlara ayırdığını dile getiriyor. Yaz aylarında Ege sahillerinde vakit geçiren aile çocukların gelişimine uygun aktivitelerle tatil rutinlerini şekillendiriyor. Paylaşılan son karelerde iskelede kızıyla vakit geçiren ve denizin tadını çıkaran Kobal'ın neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Setlerden Uzak Ama Hayranlarıyla İç İçe

Geçmiş yıllarda "Dadı", "Selena" ve "Küçük Sırlar" gibi Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinde başrolleri üstlenen yetenekli aktris uzun süredir televizyon projelerine ara vermiş durumda. Kariyerindeki seçici duruşunu koruyan Kobal, vaktinin büyük bir bölümünü kızlarının eğitimine ve kişisel gelişimine harcıyor. Setlerden uzak kaldığı bu dönemde hayranlarıyla bağını sosyal ağlar üzerinden sürdüren ünlü figür gelen senaryoları titizlikle incelediğini belirtiyor. Doğru projeyi bulana kadar ailesiyle vakit geçirmeyi öncelik haline getiren oyuncu sakin yaşam felsefesiyle magazin dünyasında örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor.

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