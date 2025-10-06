Sezen Aksu Kanlıca’da Sıcak Görüntüler! Hayranlarını Geri Çevirmedi

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca’da sevenlerinin karşısına çıktı. Müzik dünyasının efsane ismi, hafta sonu arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yürüyüş sırasında objektiflere yansıdı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Aksu, enerjisi ve neşesiyle yine hayranlarının yüzünü güldürdü.



Hayranlarından Yoğun İlgi

Sezen Aksu, Kanlıca ve Çubuklu arasında yaptığı yürüyüş boyunca çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü sanatçı, yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranını kırmadı. Gülümseyerek poz veren Aksu, samimi halleriyle bir kez daha gönülleri fethetti.

“Minik Serçe” Uzun Aradan Sonra Ortaya Çıktı

Sahnelere ara verdikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren “Minik Serçe”, bu yürüyüşüyle adeta “buradayım” mesajı verdi. Yanına gelen sevenleriyle ayaküstü sohbet eden sanatçı, formda görünümüyle de dikkat çekti. Müzik dünyasında bıraktığı derin izlerle tanınan Aksu’nun bu keyifli yürüyüşü, sosyal medyada da gündem oldu.

Doğayla İç İçe Anlar

Sezen Aksu, doğayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. Bu kez de Boğaz’ın en güzel semtlerinden biri olan Kanlıca’da yürüyüş yaparak huzurlu bir gün geçirdi. Dostlarıyla kahkahalar eşliğinde yürüyen sanatçının sade tarzı da gözlerden kaçmadı.