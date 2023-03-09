Sezen Aksu deprem bölgesinde!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 binden fazla vatandaşımız hayatını yitirdi. Asrın felaketi sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de deprem bölgesine giderek, halkın yardımına koştu.

Tüm Türkiye deprem bölgesi için kenetlenirken, ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor. Hatay'a giden Sezen Aksu, bölge halkına destek oldu.

Usta sanatçı, depremzedelerin yardımına koştu. Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe mahallesinde bulunan Minik Serçe, depremden etkilenen can dostlarıyla da poz verdi.