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Gecce Magazin Haberleri

Sezen Aksu deprem bölgesinde!

Sezen Aksu, Hatay'a giderek depremzede vatandaşlara destek oldu.

Sezen Aksu deprem bölgesinde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-03-2023 08:56

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 binden fazla vatandaşımız hayatını yitirdi. Asrın felaketi sonrası tüm Türkiye tek yürek olurken ünlü isimler de deprem bölgesine giderek, halkın yardımına koştu. 

Tüm Türkiye deprem bölgesi için kenetlenirken, ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor. Hatay'a giden Sezen Aksu, bölge halkına destek oldu.

Usta sanatçı, depremzedelerin yardımına koştu. Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe mahallesinde bulunan Minik Serçe, depremden etkilenen can dostlarıyla da poz verdi.

 

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