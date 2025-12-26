Şeyma Subaşı’ndan Yakalama Kararı Sonrası İlk Video: "Kaçmıyorum, Temizlenme Zamanım"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sessizliğini bozdu. Operasyon günü adresinde bulunamadığı için "kaçtığı" iddia edilen Subaşı, yurt dışından paylaştığı videoda hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"Teslimiyetle Karşılıyorum"

Bir süredir sosyal medyadan uzak kalan 35 yaşındaki fenomen, yayınladığı videoda süreci bir "sınav" olarak nitelendirdi. Subaşı'nın videodaki şu ifadeleri dikkat çekti:

"Bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Hakkımda çıkan haberleri görüyorum fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim."

Geçmişe Sünger Çekti: "Bazı Görüntüler ve Tanışıklıklar Var"

Subaşı, soruşturmaya konu olan şüphelerle ilgili olarak geçmişteki yaşam tarzına ve çevresine atıfta bulunarak bir nevi özeleştiri yaptı. "Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar var fakat onlar artık hayatımda değiller" diyen ünlü isim, bu süreci bir "temizlenme zamanı" olarak gördüğünü belirtti.

Operasyonun Detayları

Kapsam: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18 Aralık'ta başlatılan operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphe: Savcılık, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair "makul şüpheler" bulunduğunu tespit etti.

Yakalama Kararı: Operasyon sırasında ikametinde bulunamayan Şeyma Subaşı için resmi yakalama kararı çıkarıldı.

"Yakında Ülkeme Dönüyorum"

Videonun sonunda Türkiye'ye dönüş sinyali veren Subaşı, "Yakında ülkeme dönüyorum" diyerek döndüğünde gerekli yasal süreçlere dahil olacağını ve daha detaylı bir açıklama yapacağını yineledi.