Şeyma Subaşı’ndan Adli Kontrol Sonrası İlk Paylaşım: "Allah’ım Yine Bitiriyorum"

Şeyma Subaşı serbest kaldıktan sonra Kur'an-ı Kerim paylaştı! Zuhruf Suresi'ni paylaşan Şeyma Subaşı'nın "Allah'ım yine bitiriyorum" notu sosyal medyada nasıl yankı buldu?

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2026 19:40

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yılın son gününde gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı, sosyal medyadaki sessizliğini Kur'an-ı Kerim paylaşımıyla bozdu. Soruşturma sürecinde tasavvufa yöneldiğine dair sinyaller veren Subaşı, manevi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Adli Kontrol Sonrası Eve Dönüş

31 Aralık’ta ABD dönüşü İstanbul Havalimanı’nda jandarma tarafından gözaltına alınan Subaşı, çıkarıldığı mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından evine çekilen ünlü isim, Instagram hesabından takipçilerine manevi bir mesaj gönderdi.

Zuhruf Suresi'ni Paylaştı

Subaşı, Kur'an-ı Kerim'den Zuhruf Suresi'nin yer aldığı bir sayfayı paylaşarak şu notu düştü:

"Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım."

Bu paylaşım, Subaşı’nın zorlu süreçte teselliyi ibadette aradığı ve hatim indirmeye yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Soruşturma Kapsamında Neler Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı operasyonda; Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi isimler de gözaltına alınmıştı. Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında ise yurt dışında oldukları için yakalama kararı çıkarılmıştı. Subaşı, Türkiye'ye döner dönmez yargı sürecine dahil oldu.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Subaşı’nın uyuşturucu soruşturması gölgesinde yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada tartışma yarattı. Bir kesim bu yönelimi samimi bulurken, diğer bir kesim ise soruşturma sürecindeki bu değişimi "gündem değiştirme çabası" olarak nitelendirdi.

