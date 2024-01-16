Şeyma Subaşı 'zengin sevgili' haberlerine isyan etti: "4 aydır belki daha fazla..."

Survivor All Star başladıktan hemen sonra, eski eşi Acun Ilıcalı'nın yanına Dominik'e giden Şeyma Subaşı, daha sonra Meksika'ya gitmesiyle birlikte aşk iddialarına maruz kalmıştı. Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan Subaşı'nın, 53 yaşındaki Formula E CEO'su Alejandro Agag ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak Subaşı, bu iddiaları reddederek hemen bir açıklama yaptı.

Türkiye'den arkadaşlarının kendisine yöneltilen haberleri doğrulup doğrulamadığını araştırdığını ifade eden Subaşı, şunları söyledi: "Haberler doğru değil, ancak şunu belirtebilirim ki boşandığımdan beri 4 aydan fazla bir sürede hiç kimsenin elini tutmadım, flörtleşmedim ve hiç kimseyle konuşmuyorum. Kimseyle hiçbir ilişkim yok."

Şeyma Subaşı, "Bekar olduğum için sanki herkesle ilişki içindeymişim gibi haber yapılıyor. Oysa tam tersi, hiç kimseyle birlikte değilim. Bu özel bilgiyi de paylaşayım, ben hiç kimsenin elini bile tutmadım" diye ekledi.

Şeyma Subaşı, "Beni bir salın" diyerek isyan etti.