David Beckham’dan Esrarengiz Paylaşım! Taşlar Şaşırttı

David Beckham’ın gün doğumunda eşi Victoria ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı. Elindeki üç taş özellikle melek figürüyle merak uyandırdı.

David Beckham’dan Esrarengiz Paylaşım! Taşlar Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 20:26

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, bu kez futbol kariyeriyle değil, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 51 yaşındaki Beckham, eşi Victoria Beckham’la birlikte gün doğumunda yaptıkları dikkat çekici bir paylaşımı takipçileriyle paylaştı.

Gün Doğumunda Dilek Dilediler

Beckham sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eşiyle objektif karşısına geçti. Çift, bu özel anı takipçileriyle paylaşırken dileklerini ve gelecek için güzel niyetlerini de anlattı.

Ünlü futbolcu paylaşımına, “Dileklerimizi diliyor, gerçekleşmeleri için niyet ediyoruz. Hepinizi seviyorum” notunu ekledi. Beckham’ın bu sözleri kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Ellerdeki Üç Taş Merak Uyandırdı

Paylaşımın en dikkat çeken kısmı ise Beckham’ın elindeki taşlar oldu. Fotoğraflardan birinde ünlü futbolcunun üç farklı taş tuttuğu görüldü. Taşlardan özellikle birinin şekli sosyal medyada dikkat çekti.

Taşlardan birinin adeta küçük bir meleği andırması, paylaşımı görenlerin merakını daha da artırdı. Beckham’ın bu taşları neden seçtiği ya da özel bir anlam yükleyip yüklemediği ise net olarak açıklanmadı.

Victoria Beckham da Yanındaydı

David Beckham’ın bu anlamlı anında eşi Victoria Beckham da yanındaydı. Uzun yıllardır birlikte olan çift, zaman zaman aile hayatlarından ve özel anlarından kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.

Bu kez ise paylaşımın merkezinde gün doğumu, dilekler ve ellerindeki taşlar vardı. Beckham’ın sakin ve farklı paylaşımı, onu takip edenlerin de ilgisini çekti.

Kısacası David Beckham, sabahın erken saatlerinde yaptığı bu küçük ritüelle sosyal medyada yine konuşulmayı başardı. Özellikle meleği andıran taş, paylaşımın en çok merak edilen detayı oldu.

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