Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.

İstanbul'daki ünlü uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Melisa Döngel ve Yusuf Güney ise evlerinde bulunamadı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2025 10:02

Türkiye, bu sabah uyuşturucu operasyonunda yaşanan yeni bir gelişmeyle sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltı listesindeki isimlerin bir kısmına ulaşılırken, yurt dışında olduğu tespit edilen isimler için hukuki süreç başlatıldı.

Yurt Dışındaki İsimler İçin Yakalama Kararı

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan ve yurt dışında oldukları belirlenen popüler isimler hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. İşte o isimler:

  • Şeyma Subaşı

  • Şevval Şahin

  • Mert Vidinli

Emniyet güçleri, bu isimlerin Türkiye'ye giriş yaptıkları anda ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınacağını bildirdi.

Evlerinde Bulunamayan Ünlüler Aranıyor

Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen eş zamanlı baskınlarda bazı ünlülerin ikametgahlarında bulunmadığı tespit edildi. Şu an için nerede oldukları araştırılan ve yakalanmaları için çalışma başlatılan isimler:

  1. Yusuf Güney

  2. Melisa Döngel

  3. Cihan Şensözlü

Birçok Ünlü Gözaltında

Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan Aleyna Tilki ve İrem Sak gibi isimlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın derinleşerek süreceği ve yeni isimlerin listeye eklenebileceği iddia ediliyor.

