Seyirci Yapımcılara Seslendi: "Doğanın Kanunu Reyting Kurbanı Olmasın!"

Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

Seyirci Yapımcılara Seslendi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 17:08

Yaz ekranının en taze ve iddialı yapımlarından biri olan Doğanın Kanunu ekran yolculuğuna fırtına gibi bir giriş yaptı. İlk bölümüyle izleyiciden geçer not alan ve sosyal medyada uzun süre gündemden düşmeyen dizi hiç vakit kaybetmeden yeni bölüm tanıtımıyla heyecanı zirveye taşıdı. Başrol oyuncularının ekran uyumuyla göz dolduran projeden gelen yeni görüntüler izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

Geçtiğimiz Perşembe ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin ikinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız Uyumu Göz Doldurdu

Son dönemin en başarılı jönlerinden Alperen Duymaz'la duru güzelliği ve başarılı performansıyla dikkat çeken Özge Yağız'ı bir araya getiren dizi yaz ekranına ilaç gibi geldi. İlk bölümün ardından yayınlanan 2. bölüm fragmanında karakterler arasındaki çekimin ve hikayedeki dozun artacağı sinyalleri verildi.

Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanlarına seyirciden "Çok iyi", "İnşallah reyting kurbanı olmaz", "Çok keyifli reytinglere yenilmesin" yorumları yağdı.

Sosyal Medyada Reyting Korkusu Başladı

Yaz dizilerinin erken final kabuslarına aşina olan televizyon izleyicisi projenin kalitesine övgüler yağdırırken bir yandan da endişelerini dile getirdi. Tanıtımın altına yapılan yorumlarda dizinin senaryosunun ve oyuncu kadrosunun kış sezonunda da devam edebilecek güçte olduğu vurgulanırken yapımın hak ettiği reyting başarısına ulaşması için izleyiciden büyük bir destek kampanyası başladı. Doğanın Kanunu merakla beklenen yeni bölümüyle önümüzdeki Perşembe akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Benzer Haberler
Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA İçin Heyecan Veren Paylaşım Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA İçin Heyecan Veren Paylaşım
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin Zıt Kutuplu Tatil Şıklığı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin Zıt Kutuplu Tatil Şıklığı
Halil İbrahim Ceyhan'dan Ters Köşe! Kariyerinde Rota Değişti Halil İbrahim Ceyhan'dan Ters Köşe! Kariyerinde Rota Değişti
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi! Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi!
Sevdam Karadeniz Setinde İkinci Deprem! Aslıhan Malbora Da Kadrodan Çekildi! Sevdam Karadeniz Setinde İkinci Deprem! Aslıhan Malbora Da Kadrodan Çekildi!
Ece İrtem'in Son Görüntülerinin Perde Arkası! Ece İrtem'in Son Görüntülerinin Perde Arkası!
ÇOK OKUNANLAR
Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü
  • 14-06-2026 19:29

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü

Sevdam Karadeniz Setinde İkinci Deprem! Aslıhan Malbora Da Kadrodan Çekildi!
  • 17-06-2026 14:59

Sevdam Karadeniz Setinde İkinci Deprem! Aslıhan Malbora Da Kadrodan Çekildi!

Uğur Güneş Gitti, Burak Özçivit Geldi, İpler Gerildi!
  • 17-06-2026 09:58

Uğur Güneş Gitti, Burak Özçivit Geldi, İpler Gerildi!

Mahmut Orhan ve Burak Yörük Mutfağa Girdi Sarma Sardı!
  • 16-06-2026 21:22

Mahmut Orhan ve Burak Yörük Mutfağa Girdi Sarma Sardı!