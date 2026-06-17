Seyirci Yapımcılara Seslendi: "Doğanın Kanunu Reyting Kurbanı Olmasın!"

Yaz ekranının en taze ve iddialı yapımlarından biri olan Doğanın Kanunu ekran yolculuğuna fırtına gibi bir giriş yaptı. İlk bölümüyle izleyiciden geçer not alan ve sosyal medyada uzun süre gündemden düşmeyen dizi hiç vakit kaybetmeden yeni bölüm tanıtımıyla heyecanı zirveye taşıdı. Başrol oyuncularının ekran uyumuyla göz dolduran projeden gelen yeni görüntüler izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.

Geçtiğimiz Perşembe ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisinin ikinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Alperen Duymaz ve Özge Yağız Uyumu Göz Doldurdu

Son dönemin en başarılı jönlerinden Alperen Duymaz'la duru güzelliği ve başarılı performansıyla dikkat çeken Özge Yağız'ı bir araya getiren dizi yaz ekranına ilaç gibi geldi. İlk bölümün ardından yayınlanan 2. bölüm fragmanında karakterler arasındaki çekimin ve hikayedeki dozun artacağı sinyalleri verildi.

Doğanın Kanunu 2. bölüm fragmanlarına seyirciden "Çok iyi", "İnşallah reyting kurbanı olmaz", "Çok keyifli reytinglere yenilmesin" yorumları yağdı.

Sosyal Medyada Reyting Korkusu Başladı

Yaz dizilerinin erken final kabuslarına aşina olan televizyon izleyicisi projenin kalitesine övgüler yağdırırken bir yandan da endişelerini dile getirdi. Tanıtımın altına yapılan yorumlarda dizinin senaryosunun ve oyuncu kadrosunun kış sezonunda da devam edebilecek güçte olduğu vurgulanırken yapımın hak ettiği reyting başarısına ulaşması için izleyiciden büyük bir destek kampanyası başladı. Doğanın Kanunu merakla beklenen yeni bölümüyle önümüzdeki Perşembe akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak.