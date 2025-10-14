Seyfi Dursunoğlu’nun Vasiyetiyle İlgili Yeni Açıklama Geldi

Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetiyle ilgili iddialara ÇYDD’den açıklama geldi. Dernek, davanın halen sürdüğünü ve istinaf sürecinin devam ettiğini duyurdu.

Seyfi Dursunoğlu’nun Vasiyetiyle İlgili Yeni Açıklama Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2025 10:57

Seyfi Dursunoğlu’nun Vasiyeti Yeniden Gündemde

Huysuz Virjin’ karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçı, vefatından yıllar önce hazırladığı vasiyetnamesi ile tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlamıştı. Dursunoğlu’nun Üsküdar Çengelköy’deki evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimi de bu kapsamda derneğe bırakılmıştı.

Yeğenlerden Dava Geldi

Ancak sanatçının iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan, vasiyetin iptali için dava açarak Dursunoğlu’nun kararına itiraz etti. Basına yansıyan haberlere göre, mahkemenin bu davayı reddettiği ve mal varlığının ÇYDD’ye devrinin onaylandığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine gözler yeniden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne çevrildi.

ÇYDD: “Hukuki Süreç Devam Ediyor”

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, davanın henüz sonuçlanmadığı ve sürecin devam ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun derneğimiz lehine yaptığı vasiyetnameye karşı iki yasal mirasçısının açtığı iptal davası asliye hukuk mahkemesince reddedilmiştir. Ancak davacılar kararı istinaf etmiş olup, dosyanın istinaf incelemesi sürmektedir. Derneğimizce açılan vasiyetnamenin tenfizi davası ise ilk derece mahkemesinde görülmektedir. Merhum bağışçımızın vasiyetine ilişkin hukuki süreçler halen devam etmektedir. Kendisine bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”

“Paramı Ne Yapacağım, Benim Bileceğim İş”

Seyfi Dursunoğlu, hayattayken yaptığı açıklamalarda servetini neden derneğe bağışladığını açıkça dile getirmişti. Ünlü sanatçı, bir röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben 40 yıldır tek başıma yaşıyorum. Paramı ne yapacağım, benim bileceğim iş. Kimsenin alınmaya hakkı yok. Doktora gidip akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor aldım, noter huzurunda vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var ama miras yüzünden kavga etmelerini istemedim. En doğrusu hepsini derneğe bağışlamaktı.”

Sanatçının bu sözleri, yıllar sonra yeniden gündeme gelirken, vasiyetin hukuki süreci ise halen sonuçlanmayı bekliyor.

