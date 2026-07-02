İbrahim Tatlıses'ten Hastaneden Yeni Kare! Son Hali Şaşırttı

Hastanedeki fizik tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses son halini sosyal medyada paylaştı. Usta sanatçının sağlık durumu ve yeni görüntüsü gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'ten Hastaneden Yeni Kare! Son Hali Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2026 22:29

İbrahim Tatlıses son aylarda sağlık durumuyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçının yeniden hastanede olduğu haberleri sosyal medyada yayılınca sevenleri doğal olarak endişelendi. Ancak Tatlıses yaptığı açıklamalar ve son paylaşımıyla merak edilen sorulara bizzat cevap verdi.

Hastane bahçesinde çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından paylaşan usta sanatçı keyfinin yerinde olduğunu gösterdi. Fotoğrafı gören takipçileri de geçmiş olsun dileklerini yorum yağmuruna tuttu.

Tedavi Süreci Planlı Devam Ediyor

Hatırlanacağı gibi İbrahim Tatlıses yurt dışı konserlerinin ardından yaşadığı ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı daha sonra ameliyat olmuş ve sağlık durumunun düzelmesiyle taburcu edilmişti.

Ancak kısa süre sonra yeniden hastaneye döndüğü haberleri ortaya çıkınca birçok kişi durumunun kötüleştiğini düşündü. Bunun üzerine Tatlıses sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

Ünlü sanatçı hastaneye acil bir durum nedeniyle değil, tamamen kendi isteğiyle fizik tedavi görmek için geldiğini söyledi. Ameliyat sonrası uzun süre hareketsiz kaldığı için kaslarında güç kaybı oluştuğunu belirten Tatlıses doktorlarının tavsiyesiyle planlı bir tedavi sürecine başladığını ifade etti.

Hastane Bahçesinden Moral Veren Kare

Son paylaşımıyla da sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren İbrahim Tatlıses hastane bahçesinde çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi" notunu ekledi. Fotoğrafta oldukça rahat ve moralli görünen sanatçının son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinin büyük bölümü Tatlıses'i sağlıklı görmekten mutlu olduklarını belirten yorumlar yaptı.

Paylaşımdaki en dikkat çeken detaylardan biri ise sanatçının moralinin yüksek görünmesi oldu. Birçok kişi yüzündeki gülümsemenin sevenlerini rahatlattığını dile getirdi.

Sevenlerinden Destek Mesajları

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları geçmiş olsun dileklerini iletirken bir an önce tamamen sağlığına kavuşmasını dileyen mesajlar paylaştı.

Uzun yıllardır müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Tatlıses'in sağlık durumunun iyiye gitmesi sevenlerini de sevindirdi. Özellikle fizik tedavisini planlı şekilde sürdürdüğünü açıklamas, ortaya atılan iddiaların büyük ölçüde önüne geçti.

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