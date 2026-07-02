Ceyda Düvenci'nin Oğluna Yazdığı Mesaj Duygulandırdı!

Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin kalbine dokundu. Ünlü oyuncu oğlu Ali'nin 9 yaşına girmesini oldukça duygusal sözlerle kutladı. Anne-oğul birlikte çekildikleri birbirinden güzel kareleri paylaşan Düvenci'nin satırları kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti.

Sosyal medyada zaman zaman çocuklarıyla geçirdiği özel anları paylaşan oyuncu bu kez annelik duygularını en içten haliyle dile getirdi. Paylaşımını gören birçok kişi de yorumlarda hem Ali'nin yeni yaşını kutladı hem Düvenci'nin sözlerinin ne kadar samimi olduğunu dile getirdi.

Oğluna Duygusal Sözler

Ceyda Düvenci paylaşımında oğlunun doğduğu günü hâlâ ilk günkü gibi hatırladığını anlattı. O anların hayatındaki en değerli anılar arasında olduğunu söyleyen oyuncu, anneliğin kendisi için tarif edilmesi zor bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Oğlu Ali'ye hitaben yazdığı mesajda "İyi ki annen oldum" sözleri özellikle dikkat çekti. Ona sağlıklı mutlu ve huzurlu bir ömür dileyen Düvenci, hayatı boyunca oğlunun yanında olacağını da vurguladı. Paylaşımındaki "Ben hep baktığın yerde olacağım" cümlesi ise birçok takipçiyi duygulandırdı. Anne ile çocuk arasındaki güçlü bağı anlatan bu sözler sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Düvenci'nin paylaşımı yayınlandıktan kısa süre sonra binlerce beğeni aldı. Yorum yapan takipçileri hem Ali'nin doğum gününü kutladı hem oyuncunun annelikle ilgili sözlerini oldukça içten bulduklarını ifade etti.

Sosyal medya kullanıcıları anne-oğulun birlikte verdiği pozların sıcak ve doğal olduğunu söylerken paylaşımdaki samimiyetin herkese geçtiğini belirten yorumlar yaptı. Ünlü isimlerden de doğum günü kutlamaları ve kalp emojileri gecikmedi.

Anneliğin En Güzel Hali

Ceyda Düvenci uzun zamandır sosyal medya hesabında sadece iş hayatını değil ailesiyle yaşadığı özel anları da takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor. Özellikle çocuklarıyla ilgili yaptığı paylaşımlar çoğu zaman büyük ilgi görüyor.

Bu son paylaşım da anneliğin ne kadar güçlü ve duygusal bir bağ olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gösterişli kutlamalar yerine birkaç samimi fotoğraf ve içten yazılmış birkaç cümle bile binlerce kişiye dokunmaya yetti.

Ali'nin yeni yaşını kutlayan Ceyda Düvenci'nin paylaşımı sosyal medyada sadece bir doğum günü mesajı olarak değil anne sevgisini anlatan en sıcak paylaşımlardan biri olarak hafızalarda yerini aldı. Takipçileri de hem küçük Ali'ye nice mutlu yaşlar dilerken hem oyuncunun içten mesajına övgü dolu yorumlar bırakmayı sürdürdü.