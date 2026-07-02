Ali Özbir'in Esra Erol'a Yazdığı Sözler Gündem Oldu!

Magazin dünyasında uzun yıllardır örnek gösterilen çiftlerden biri olan Esra Erol ile Ali Özbir evliliklerinde 16 yılı geride bıraktı. Gösterişten uzak ama sevgi dolu ilişkileriyle sık sık takdir toplayan ikili bu özel günü yine sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Yıllardır birbirlerine verdikleri destekle dikkat çeken çift bu kez de samimi mesajlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Özellikle Ali Özbir'in eşine seslenirken kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada konuşulan detaylardan biri haline geldi.

Ali Özbir'in Romantik Mesajı

Ali Özbir eşi Esra Erol ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak hem esprili hem de romantik bir kutlama mesajı yazdı. Paylaşımında "Evliliğimizin 16. yılında saçlarımın beyazlarından sen sorumlusun. Ama yine de iyi ki varsın be atom karıncam. Seni seviyorum. İyi ki seninle evlenmişim." ifadelerini kullandı.

Özellikle "atom karıncam" hitabı takipçilerinin yüzünü güldürdü. Birçok kişi bu samimi sözlerin yıllar geçse de aralarındaki sevginin ilk günkü gibi devam ettiğini gösterdiğini belirten yorumlar yaptı.

Esra Erol'dan Duygulandıran Sözler

Ali Özbir'in paylaşımının ardından Esra Erol da eşini yalnız bırakmadı. Bu kez hem evlilik yıl dönümlerini hem de eşinin doğum gününü kutlayan duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü sunucu yıllardır eşinin kendisi için güven veren en önemli kişi olduğunu anlatarak, onun sadece hayat arkadaşı değil aynı zamanda en yakın dostu olduğunu söyledi.

Paylaşımında birlikte kurdukları yuvaya çocuklarına ve yıllardır omuz omuza yürüdükleri hayata duyduğu minnettarlığı dile getiren Esra Erol "İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle mesajını tamamladı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Çiftin peş peşe yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri hem evlilik yıl dönümlerini kutladı hem yıllardır aynı sevgiyle birbirlerine bağlı kalmalarını örnek gösterdi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı magazin dünyasında uzun soluklu evliliklerin azaldığını söylerken Esra Erol ile Ali Özbir'in ilişkisini bunun en güzel örneklerinden biri olarak gösterdi. Özellikle romantik ama abartıdan uzak mesajlar takipçilerin büyük beğenisini topladı.

Sevgi Dolu Bir Hikâye

16 yılı geride bırakan Esra Erol ve Ali Özbir, yıllardır hem aile hayatları hem birbirlerine olan destekleriyle gündeme geliyor. Gösterişli kutlamalar yerine içten birkaç cümle ve samimi bir fotoğraf paylaşmayı tercih eden çift bu özel günlerinde de sevgilerini en doğal haliyle dile getirdi.

Yaptıkları paylaşımlar uzun yıllar süren bir evliliğin sadece büyük sürprizlerle değil karşılıklı güven, sevgi ve küçük ama anlamlı jestlerle ayakta kalabileceğini bir kez daha gösterdi.